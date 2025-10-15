Masivní únik prozrazuje detaily o 10. generaci Pokémonů

Masivní únik dat vyzrazuje podrobnosti o chystané 10. generaci Pokémonů, které mají vyjít začátkem zimy v roce 2026. Dvojice her se má jmenovat Winds and Waves a přijít s několika novinkami, které se v sérii objeví vůbec poprvé. Informace přinesl důvěryhodný zdroj Centro Leakes s odkazem na zákulisní dokumenty i zdroje obeznámené s vývojem.
Winds and Waves mají být zasazené na ostrovy inspirované Indonésií a jihovýchodní Asií. Desátá generace představí úplně nový druh pokémonů. Jejich evoluce bude závislá na ostrově, na kterém je chytíte, včetně pro každého hráče unikátních vzorů a barev.
Ze třetí generace se navrátí potápění. Na zádech pokémona Lumineona se budete moci potápět pod hladinu a prozkoumávat mořské dno údajně kdekoliv, kde je vodní plocha, ne pouze na pevně daných místech.
Drtivou většinu dostatečně velkých pokémonů půjde osedlat a vozit se na jejich zádech, a pokud ne, půjdou alespoň pohladit nebo podrbat. Protože půjde o hru už exkluzivně pro Switch 2, počítá se s novými, detailnějšími modely pokémonů, kdy vývojářské dokumenty konkrétně zmiňují Pikachu, Charizarda, Lumineona a Machampa, takže se vrátí i oblíbené příšerky napříč generacemi.
Největší změnou budou multiplayerové prvky a procedurální generování prostředí. Po vzoru MMO mají být oblasti v divočině pouze pro jednoho hráče, případně pro průzkum v partě, zatímco města budou sdílená s ostatními hráči. Dá se očekávat, že kvůli hybridní nátuře Switche 2 bude online složka čistě dobrovolná.
Zajímavě zní procedurální generování prostředí, které je navázané i na nový druh pokémonů. Ostrovy totiž budou generovány náhodně a pro každého hráče budou unikátní. Díky tomu tak půjde chytit příšerky s jedinečnými barvami a vzorováním. Svět půjde do určité míry sdílet s přáteli, ale zatím není jisté, jestli se vám vygeneruje pouze jednou na začátku hry, případně jej bude možné vygenerovat opakovaně.
Podobně jako ve Scarlet & Violet se neutkáte o odznaky, ale musíte splnit celkem 18 výzev, než bude možné vyzvat šampióna. Výzvy se budou tematicky točit kolem ekologie a udržitelnosti. Celou tuto pasáž ale má být možné přeskočit v momentě, kdy si odemknete možnost volného plavání po vodě.
Hlavní postavou, za kterou budete hrát, je teenager, jehož matka vyhrála loterii a dovolenou v regionu. Kromě tradičního rivala vás bude dobrodružstvím provázet ještě sourozenec. Záporákem je šéf řetězce hotelů, který chce na ostrovech vybudovat síť rezortů. Toho využije i alternativa Rakeťáků pod jménem Land Development Team, kteří hodlají ničit přírodu, aby půdu mohli prodávat developerům. Naštěstí kromě vás se mu postaví i mladičký pokémoní profesor, který se krom příšerek věnuje i přežívání v divočině.
Opět je nutné podotknout, že jak je u úniků zvykem, je nutné brát je s rezervou. Některé informace navíc pocházejí z dokumentů z roku 2020, povaha projektu se mohla od té doby změnit. Líbila by se vám ale podobná evoluce jubilejní 10. generace Pokémonů?