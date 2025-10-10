MachineGames slaví 15 let. Indiana Jones k výročí dostane nový konec

zdroj: Machine Games

Švédské studio MachineGames letos slaví krásných 15 let své existence, což je relativně krátká doba, za kterou ale zvládlo navrátit lesk nejenom Wolfensteinovi, ale taky po letech přihrát parádní dobrodružství nejoblíbenějšího archeologa na světě. A právě ten z oslav bude těžit nejvíce.

Indiana Jones and the Great Circle dnes obdrží aktualizaci, která přidá několik žádaných novinek. Hlavním tahákem je režim New Game+. Odemkne se ve chvíli, kdy dohrajete příběh, přičemž umožní opětovný průchod s dosaženým postupem v podobě nalezených knih, bodů a léčivých lahviček. Ideální pro ty z vás, kteří chtějí například vyzkoušet těžší obtížnost.

Odměnou za dokončení průchodu v režimu New Game+ vám bude nový příběhový filmeček, který se přehraje po končí závěrečných titulků. Takže jestli chcete vysbírat každý střípek, nebo přemýšlíte, že byste si dobrodružství dali znovu, tentokrát už s rozšířením The Order of the Giants, směle do toho.

Součástí aktualizace je i nový káhirský outfit inspirovaný oblekem z prvního filmu. Zvlášť vhodný, pokud vám přišlo podezřelé, že se Indy pouští prohání ve své kožené bundě.

Zlepšovákem života je též možnost volného kombinování jazyka titulků a dabingu.

Žádný update se neobejde bez toho, aby něco opravoval. Proto se vychytaly různé bugy napříč celou hrou i jejím rozšířením. Opravené byly chybné pozice trubek v hádance Gladiator, při nízké kvalitě odrazů se některé objekty nebudou chybně zobrazovat jako černé, a v Peru vám už nezmizí zvuk v hlavním menu.

Bezplatný patch míří na všechny platformy, kde Indiana Jones and the Great Circle vyšel, tedy na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jestli přemýšlíte nad tím, jestli investovat do zářijového DLC, začtěte se do recenze od Michala Krupičky.

