Luxusní destrukce sandboxového Instruments of Destruction brzy opustí předběžný přístup

5. 4. 2024 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zhruba před dvěma roky se na Steamu objevila hra Instruments of Destruction, kterou její tvůrce vyvíjí již od ledna 2020. Jedná se o jeden z těch titulů, které celou svou hratelnost staví na velice uspokojivé destrukci, tedy podobně jako Besiege či Teardown.

Nyní už je konečně na dohled cílová páska. Instruments of Destruction vyjde v plné verzi 10. května a určitě už se vám vyplatí počkat a nenaskakovat do předběžného přístupu. Zaprvé, hra teď není ani zdaleka kompletní, zadruhé, s vydáním plné verze dojde k resetování vašeho postupu kampaní, a zatřetí, bude při vydání v 15% slevě.

Plná verze před vás postaví kampaň s 50 misemi, v nichž dostanete za úkol ničit (ale i leccos ochraňovat) s pomocí předpřipravených vozidel. Vedle toho bude stát druhá kampaň o 25 misích, která vás naučí tvorbu vlastních vozidel a z hlediska úkolů bude víc puzzlovitá.

zdroj: radiangames

Všechny mise mají zároveň své varianty s výzvou navázanou na nejvyšší skóre a pro největší hračičky tu nechybí sandboxový režim, v němž si můžete dělat, co se vám zlíbí. Ještě překvapí, že na dvě hlavní postavy kampaně si tvůrce sehnal dabéry (s jejichž výběrem si dal opravdu záležet, když podstoupil na 300 konkurzů…).

Autor se v rámci oznámení data vydání obrátil do minulosti a zavzpomínal na celý vývoj hry, která se od prvotního návrhu, jež se vešel na jedinou stránku, prý nijak zvlášť nevzdálila. Nicméně ve vývoji nastal v posledním roce velice zajímavý zvrat.

Jak se hra rozšiřovala, začaly se formovat plány na přidání akční roguelike kampaně s nepřáteli, ale tím se Instruments of Destruction začala vzdalovat své původní myšlence a nebylo to ani moc zábavné.

Tvůrce z toho byl nešťastný a chvíli nevěděl, co si počít, až si díky Game Passu zahrál 27 let starou hru Blast Corps, o níž slyšel jen proto, že k ní ostatní připodobňovali Instruments of Destruction (zatímco Besiege měl dávno nahrané).

Zjistil, že zábava je v jednoduchosti, okamžitosti, rychlých misích, které se rychle střídají a nezdržují vás tvorbou vozidel. Proto jsou ve výsledné hře dvě kampaně – s a bez tvorby vozidel. Je krásné vidět, jak i takhle staré hry mohou dnes pomoct mladým vývojářům v aktivní tvorbě nových zážitků.