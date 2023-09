Futuristické Abriss vás nechá okusit destrukční spektákl

12. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Ničení je legrace. Tím spíše, když je podpořené zábavnou fyzikou. V minulém roce nás o tom přesvědčilo třeba loupežnické Teardown, zatímco letos to potvrzuje plná verze futuristické hry Abriss.

Stojí za ní vývojářské studio Randwerk a ke hraní nabídne mnoho nástrojů pro tvoření i ničení. Celý titul se odehrává v jakési vzdálené budoucnosti, ve níž se ke slovu opět hlásí prvky brutalismu. V tomto prostředí budete stavět různé struktury, budovy i všemožné další objekty. A pak je kreativním způsobem zlikvidujete.

Zda se k takovému úkolu postavíte hrubě, nebo elegantně, už je na vás. K ničení každopádně využijete řadu různých výbušnin, raket, demoličních paží i laserů. A ať už se rozhodnete jít jakýmkoliv směrem, vždycky na vás čeká uspokojivá podívaná, o kterou se postará komplexní systém destrukce.

Plná verze je plodem dvouleté usilovné práce, díky které se aktuálně lze ponořit hned do několika herních režimů. Kampaň nabízí mnoho úrovní rozprostřených do celkově sedmi světů, kde na vás čekají unikátní výzvy a speciální mechanismy. Jakmile však budete chtít popustit uzdu fantazii, je možné si zaskočit do sandboxového režimu, v němž máte volně dostupné veškeré prvky. To platí i o nekonečném módu, ve kterém jde především o překonávání nejvyšších skóre.

Jakmile se vám něco opravdu povede, je možné daný moment zvěčnit pomocí zabudovaného fotografického režimu. Ba dokonce si klidně vytvoříte vlastní gif zachycující destrukci v celé její kráse. Potěší též podpora Steam Workshopu, s jehož pomocí lze svá díla volně sdílet s ostatními.

Abriss minimálně prozatím naleznete pouze na počítačích, konkrétně na platformách Steam a GOG. Na první zmiňované platformě se k vyzkoušení také nabízí bezplatná demoverze. Pokud se na jejím základě rozhodnete pořídit plnou verzi, vyjde vás v přepočtu na 370 korun. Jen se nenechte zmást produktovou stránkou, na které se píše, že titul oplývá českým překladem i dabingem. Zjevně se jedná o chybu, protože ani jedno ve hře nenajdete.