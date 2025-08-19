Gotická řež nebe a pekla. Těšte se na Lords of the Fallen 2
zdroj: CI Games

Gotická řež nebe a pekla. Těšte se na Lords of the Fallen 2

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 8. 2025 20:33 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Nebylo velké tajemství, že se na Opening Night Live představí Lords of the Fallen II, a také se tak stalo. V pěkném, ale přiznejme si, že i poněkud klišovitém traileru, který by se dal přibalit ke každé druhé soulsovce, se ukazuje podoba hlavního hrdiny, který připomíná stylizací něco mezi Nazghúlem a Arthasem. Což není kritika.

Děj se odehrává 100 let po událostech prvního dílu a… to je asi vše, co v tuto chvíli víme nebo můžeme říct. Design CI Games je po vizuální stránce opět velmi dobrý a jsem zvědavý, s čím se vytasí z hlediska hratelnosti. V dnešní době obrovské konkurence v rámci žánru není nic snadného uspět. Lords of the Fallen II vyjdou příští rok na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Aleš Smutný
Šéf redakcí Tiscali Media. V médiích je skoro dvacet let a i když začínal na filmové publicistice, postupně se přesunul ke hrám a následně i k obecnému zpravodajství. Má rád cokoliv o historii, specializuje se na Blízký východ a Japonsko.
