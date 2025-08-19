Gotická řež nebe a pekla. Těšte se na Lords of the Fallen 2

Nebylo velké tajemství, že se na Opening Night Live představí Lords of the Fallen II, a také se tak stalo. V pěkném, ale přiznejme si, že i poněkud klišovitém traileru, který by se dal přibalit ke každé druhé soulsovce, se ukazuje podoba hlavního hrdiny, který připomíná stylizací něco mezi Nazghúlem a Arthasem. Což není kritika.
Děj se odehrává 100 let po událostech prvního dílu a… to je asi vše, co v tuto chvíli víme nebo můžeme říct. Design CI Games je po vizuální stránce opět velmi dobrý a jsem zvědavý, s čím se vytasí z hlediska hratelnosti. V dnešní době obrovské konkurence v rámci žánru není nic snadného uspět. Lords of the Fallen II vyjdou příští rok na PC, PS5 a Xbox Series X/S.
zdroj: Relic Entertainment