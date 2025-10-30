Listopadové PlayStation Plus potěší kočičkou, rally i čirou absurditou

Sony odhalila listopadovou nabídku her pro všechny předplatitele služby PlayStation Plus a tentokrát půjde o pestrou kombinaci roztomilosti, bláznivých bitev a benzínem vonící simulace. Do svých knihoven si budete moct přidat Stray, Totally Accurate Battle Simulator a EA Sports WRC, které nahradí dosavadní trojici v čele s Alanem Wakem II, Cocoonem a Goat Simulatorem 3. Střídání proběhne 4. listopadu, jako obvykle si všechny nové hry si budete moct stáhnout napříč všemi úrovněmi předplatného, včetně základního tarifu Essential.
Hlavním tahákem nadcházejícího měsíce je bezesporu Stray, melancholické dobrodružství z kyberpunkového města, kde si zahrajete za toulavého kocoura. Jedna z výraznějších her z nezávislé scény posledních let okouzluje originálním pohledem z kočičí perspektivy, kde budete prozkoumávat a řešit hádanky ve světě obývaném roboty. K dispozici je jak na PS4, tak i na PS5, a představuje ideální oddechovou hru pro všechny, kdo po horory prošpikovaném Halloweenu hledají něco klidnějšího.
Na opačném konci spektra zábavy stojí Totally Accurate Battle Simulator. Veskrze chaotická hra umožňuje vytvářet bizarní bitvy mezi legračně poskakujícími armádami červených a modrých figurek, které se pohybují podle vlastních fyzikálních zákonů. Tvůrci ze studia Landfall se zkrátka absurdity nebojí, ani v kombinaci s jinak seriózním strategickým žánrem. Stejně jako Stray si ho opět můžete stáhnout na PS5 i na PS4.
Posledním listopadovým přírůstkem je potom EA Sports WRC, který potěší všechny milovníky rychlosti a jízdních modelů blížících se reálným závodům. Jde o poslední velký projekt od Codemasters předtím, než studio zasáhla velká vlna propouštění. Nabízí rally s realistickou fyzikou, dynamickým počasím a autentickými tratěmi i vozy. Na rozdíl od výše zmíněné dvojice je WRC k dispozici pouze na PS5.