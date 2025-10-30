Listopadové PlayStation Plus potěší kočičkou, rally i čirou absurditou
zdroj: Annapurna Interactive

Listopadové PlayStation Plus potěší kočičkou, rally i čirou absurditou

PlayStation 4 PlayStation 5

30. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Sony odhalila listopadovou nabídku her pro všechny předplatitele služby PlayStation Plus a tentokrát půjde o pestrou kombinaci roztomilosti, bláznivých bitev a benzínem vonící simulace. Do svých knihoven si budete moct přidat Stray, Totally Accurate Battle Simulator a EA Sports WRC, které nahradí dosavadní trojici v čele s Alanem Wakem II, Cocoonem a Goat Simulatorem 3. Střídání proběhne 4. listopadu, jako obvykle si všechny nové hry si budete moct stáhnout napříč všemi úrovněmi předplatného, včetně základního tarifu Essential.

Stray
Stray
Stray
Galerie

Hlavním tahákem nadcházejícího měsíce je bezesporu Stray, melancholické dobrodružství z kyberpunkového města, kde si zahrajete za toulavého kocoura. Jedna z výraznějších her z nezávislé scény posledních let okouzluje originálním pohledem z kočičí perspektivy, kde budete prozkoumávat a řešit hádanky ve světě obývaném roboty. K dispozici je jak na PS4, tak i na PS5, a představuje ideální oddechovou hru pro všechny, kdo po horory prošpikovaném Halloweenu hledají něco klidnějšího.

<span>Šárka si vyzkouší hrát za cyberpunkovou kočičku ve hře Stray</span>zdroj: vlastní video redakce

Totally Accurate Battle Simulator
Totally Accurate Battle Simulator
Totally Accurate Battle Simulator
Galerie

Na opačném konci spektra zábavy stojí Totally Accurate Battle Simulator. Veskrze chaotická hra umožňuje vytvářet bizarní bitvy mezi legračně poskakujícími armádami červených a modrých figurek, které se pohybují podle vlastních fyzikálních zákonů. Tvůrci ze studia Landfall se zkrátka absurdity nebojí, ani v kombinaci s jinak seriózním strategickým žánrem. Stejně jako Stray si ho opět můžete stáhnout na PS5 i na PS4.

zdroj: Archiv

EA Sports WRC
EA Sports WRC
EA Sports WRC
Galerie

Posledním listopadovým přírůstkem je potom EA Sports WRC, který potěší všechny milovníky rychlosti a jízdních modelů blížících se reálným závodům. Jde o poslední velký projekt od Codemasters předtím, než studio zasáhla velká vlna propouštění. Nabízí rally s realistickou fyzikou, dynamickým počasím a autentickými tratěmi i vozy. Na rozdíl od výše zmíněné dvojice je WRC k dispozici pouze na PS5.

<span>Další závody ze slavné série jsou tu. Podívejte se, jak Patrik drtí šotolinu.</span>zdroj: vlastní video redakce
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
