Link a Zelda kráčí po stopách Pána prstenů. The Legend of Zelda se natáčí na Zélandu

Nintendo oficiálně vstoupilo do další filmové éry. Po obrovském úspěchu Super Mario Bros. ve filmu už rozjíždí produkci hraného snímku The Legend of Zelda, který má stejně jako jeho herní předloha mířit na široké publikum i rodiny.
Společnost už v létě představila hlavní herecké obsazení – Linka si zahraje Benjamin Evan Ainsworth (Záhadné sídlo Bly, Pinocchio) a Zeldu ztvární Bo Bragason. Oba se mezitím přesunuli s filmovým štábem na Nový Zéland, který se znovu stává kulisou pro velkolepé fantasy dobrodružství.
Podle záznamů Aliance filmového a televizního průmyslu se natáčení rozběhlo 4. listopadu a potrvá až do dubna. Hlavní lokací je Wellington, dobře známý fanouškům Pána prstenů i Hobita. Není náhodou, že právě zde sídlí slavné studio Wētā Workshop, experti na speciální efekty.
Zatím není potvrzeno, jakou kapitolu z dlouhé historie série film adaptuje, ale vzhledem k popisu projektu i popularitě posledních her se spekuluje o inspiraci Breath of the Wild.
Jak ostatně uvádí oficiální anotace: „The Legend of Zelda sleduje Linka, mladého válečníka, jehož osudem je chránit magické království Hyrule před silami temnot. Země je ohrožená Ganem, nemilosrdným válečníkem, který hledá starodávnou relikvii propůjčující neomezenou moc. Aby ho zastavil, musí se vydat na nebezpečnou cestu, bojovat s monstry, prozkoumávat zrádné dungeony a řešit složité hádanky, aby odhalil posvátné artefakty, které mu pomohou v jeho úkolu.“
Premiéra filmu The Legend of Zelda je naplánovaná na 6. května 2027. Než se ale Link a Zelda dostanou na plátna kin, Nintendo nás stihne vrátit zpět do Houbového království – v roce 2026 dorazí pokračování animovaných Super Mario Bros. ve filmu, tentokrát s motivy ze Super Mario Galaxy.