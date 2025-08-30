Likvidace Tyranidů nekončí. Space Marine 2 čeká obsahem nabitý druhý rok

Přestože není frekvence novinek závratná, hráči akční řeže Warhammer 40,000: Space Marine 2 si na špatnou podporu stěžovat nemohou. Saber Interactive do hry postupně přidává bezplatný herní obsah včetně brutálního režimu nebo Dreadnaughtů. Tendence, které budou pokračovat i v dalším roce.
Akce už za pár dní oslaví své první výročí a překlene do druhého roku existence, v němž bude studio pokračovat v podpoře. Vše odstartuje 4. září vydáním desátého výročního updatu se sympatickými novinkami. Dorazí nová PvE mise, PvP aréna, 3 dodatečné zbraně, noví nepřítel v podobě potěru chaosu a balíček brnění. Tím se ale nekončí, jelikož součástí ještě bude nový PvE režim se stratagemy a PvP režim s ovladatelným Hellbrutem.
zdroj: Focus Entertainment
Všechny zmíněné novinky budou klasicky zdarma a utrácet místo toho můžete za další kosmetické balíčky Black Templars Champion Pack a Imperial Fists Cosmetic Pack. Do konce roku vyjde ještě jeden patch a s ním opět nová PvE mise, další odměny, podmínky na bojišti a výbava.
Na první půlku roku 2026 se mezitím chystají čtyři aktualizace. Jejich obsah se liší, ale obecně platí, že přidají další mise, mapy, arény, zbraně, odměny a střet s Mutalith Vortex bestií. K nim přihodí novou herní třídu v podobě Techmariňáka a nespecifikované úpravy systému postupu.
Pokud už teď víte, že se budete nadále pravidelně vracet a vývojáře chcete podpořit, v den vydání výroční aktualizace dorazí i druhý Season Pass s přístupem k 9 kosmetickým balíčkům včetně těch zmíněných výše. Tým s nimi chce oslavit rozmanitost celého univerza novými kapitulami i rozšířením těch stávajících.
Ať už se rozhodnete utratit další peníze nebo ne, krev poteče dál a akce se nezastaví pro žádného vesmírného mariňáka na PC, PlayStationu 5 ani Xboxu Series X/S.