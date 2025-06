Kontroverzní Space Marine remaster mění strategii. Titus vrací peníze i možnost upgradu

30. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zatímco si Warhammer 40,000: Space Marine 2 užívá návratu hráčů díky novému režimu Siege, fanoušci jedničky jsou naštvaní kvůli remasteru. Warhammer 40 000: Space Marine Master Crafted Edition v první polovině června chtělo omladit letitou krvavou procházku Demetria Tita, avšak kvůli několika kontroverzním krokům ji mnozí odsoudili. Vydavatel Sega proto nabízí dočasnou nápravu.

Vyleštěná verze nabízí detailnější textury, podporu 4K rozlišení, vylepšené zvuky, upravené uživatelské rozhraní, změny v ovládání, aktualizované modely postav i dabingu – to vše v balíčku, který obsahuje i dosud vydaná DLC či fungující multiplayer. Šlo zkrátka o recept na jasný úspěch, který ale nevyšel kvůli ceně.

Společnost si za remaster řekla 39,99 eur, což se mnoha lidem nelíbilo. Tím spíše kvůli tomu, že hráči brzy objevili nové chyby, zatímco absentovaly opravy pro ty staré. Navíc majitelé předchozích edic nedostali žádnou slevu, novou verzi si museli zakoupit za plnou cenu. Což jsou důvody, kvůli nimž jsou aktuální recenze na Steamu v kategorii „spíše záporné“ s pouhými 30 % palců nahoru.

Vydavatel ale, zdá se, kritiku slyší, proto se rozhodl podniknout alespoň dočasné kroky k nápravě reputace. Všichni hráči, kteří si novou verzi zakoupili, mají do čtvrtka 10. července možnost titul vrátit nehledě na odehraný čas. Současně všichni majitelé předchozí edice mají do stejného dne nárok na 50% slevu, takže je remaster vyjde na 19,99 eur. Hráči, kteří si novou verzi už zakoupili, ale chtěli by slevové nabídky využít, musí bohužel hru ručně vrátit a poté ji znovu zakoupit za zvýhodněnou cenu.

„Víme, že pro některé z vás byla tato situace frustrující a omlouváme se za zmatky, které způsobila. Doufáme, že tento nový přístup nabízí funkční řešení, zatímco budeme pokračovat ve vylepšování samotné hry,“ uvádí vydavatelství v oficiálním příspěvku.

Co se týče přislíbených oprav a změn, které by do Warhammer 40 000: Space Marine Master Crafted Edition měly zamířit v budoucnu, jsou mezi nimi aktualizace rozhraní, výsledkových tabulek či chatu. Na opravení čeká celá řada grafických problémů i ovládání, kdy hra občas špatně registruje váš vstup. Verze pro Steam Deck by pak časem měla být stabilnější.