Ambiciózní mod přidává do Space Marina 2 terminátory, Dreadnaughty i čtyřnásobné jednotky

6. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Warhammer 40,000: Space Marine 2 sice pravidelně dostává velkou nálož herních módů, misí, kosmetických předmětů a jiného obsahu, nejzarytějším fanouškům to je málo. Část výtek napravuje masivní a ambiciózní modifikace Astartes Overhaul, který přetváří prakticky všechny herní režimy a do boje proti xenos a Chaosu přidává nové jednotky a mechaniky.

Například nejnovější verze 7.2 přidává do hry těžkou Terminator zbroj a v PvE misích mohou do hry zasáhnout NPC Dreadnaughti a další známé postavy z univerza. Mod zároveň umožňuje experimentální dvanáctičlenné týmy v online režimu – funguje však pouze za předpokladu, že všichni hráči používají stejnou verzi modifikace.

Astartes Overhaul přidává i dvě nové hratelné třídy – Apatykáře a Kaplany, které plní podpůrnou roli na bojišti. Nechybí nové zbraně, alternativní verze vybavení, přepracované modely a zcela nové animace, jako je drtivý úder štítem. Mod také celkově zvětšuje měřítko bitev: nepřátel je víc, mají méně života, ale způsobují větší škody. Spojenci řízení umělou inteligencí jsou teď nejen častější, ale také rozmanitější – klidně se k vám připojí celá jednotka imperiální gardy nebo elitní NPC z kampaně.

Samotní tvůrci ze Saber Interactive mod oficiálně posvětili. Autoři Astartes Overhaul plánují další nové herní módy včetně odlehčeného „prop hunt“ režimu nebo náročnějších raidových bossů. Ty by měly naplno využít potenciál dvanáctičlenných týmů a nabídnout větší výzvu než základní obsah.

zdroj: vlastní video redakce

Modifikaci lze stáhnout přes Nexus Mods. Instalace je jednoduchá – stačí rozbalit soubory do složky se hrou. Hra automaticky přepne multiplayer do soukromého režimu a nijak neovlivní uložené pozice. Po odinstalování se vše vrátí do původního stavu.