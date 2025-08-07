zdroj: Youtube

Létání s dinosaury? Microsoft Flight Simulator se vydává do Jurského světa

7. 8. 2025 10:30 | autor: Jakub Malchárek

Zajímavou a netradiční spolupráci si připravil letecký simulátor Microsoft Flight Simulator 2024. Nechá vás totiž přeletět nad známými ostrovy z filmové série Jurský park. Navštívíte nejen lokace známé ze stříbrného plátna, ale také dávno vyhynulé dinosaury. Souostroví Muertes bude zobrané ve stavu před událostmi filmu Jurský svět a nachází se kousek od pobřeží Kostariky.

Od nadzemky na ostrově Nublar přes opuštěný a divoký ostrov Sorna, létání nad bujnými džunglemi nebude jen o šmírování praještěrů. Rozšíření nabídne také unikátní letecké výzvy jako přeprava důležitých osob nebo letecké prohlídky. Může zavítat i do vnitrozemí a přistát na mezinárodním letišti, které je inspirované terminálem z filmu.

Microsoft Flight Simulator 2024
Recenze
Microsoft Flight Simulator 2024 – recenze leteckého simulátoru

Celkem na vás bude čekat soustroví se šesti ostrovy a pamětihodnostmi. No, a hlavně ti dinosauři – pozemní, létající i vodní. Pěkně z bezpečné vzdálenosti si budete moci prohlédnout třeba brachiosaura, mosasaura, pteranodona, stegosaura, velociraptora, tyranosaura a další.

Rozšíření si můžete stáhnout na PC a Xboxu. Microsoft Flight Simulator 2024 vyšel vloni a odnesl si od nás devítku. „Když vezmete opravdu solidní základy položené před čtyřmi lety a pořádně je okořeníte zábavnou kariérou, možností projít se po ještě detailnější Zemi a kochat se nejen propracovanými letadly a jejich kokpity, ale i okolím, dostanete ten nejpokrokovější simulátor současnosti. Je to ale vykoupené vysokou náročností na hardware a závislostí na internetu, jehož stabilita se odráží i na kvalitě hry, stejně jako praktickou nutností pořídit si ke hře alespoň joystick. Microsoft Flight Simulator 2024 stále není vyloženě přístupnou hrou pro kohokoliv, ale pořád umí vyrazit dech,“ napsal v recenzi Patrik Hajda.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články