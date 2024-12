Microsoft Flight Simulator 2024 – recenze leteckého simulátoru

10. 12. 2024 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Se hrou Microsoft Flight Simulator z roku 2020 se Microsoft, potažmo studio Asobo, opravdu vytáhl. Z herního hlediska šlo o vynikající letecký simulátor, který měl ale ještě jiný, možná i zásadnější tah na branku – výjimečnou vizuální prezentaci.

Řeč není jen o letadlech, která brala dech jak zvenku, tak svými detailně zpracovanými kokpity, ale předně o světě kolem vás. A když říkám svět, myslím tím celý svět, naši starou dobrou planetu Zemi, jejíž scenérie nechávaly brady někde hodně hluboko.

Nicméně, mně osobně v tehdejším Microsoft Flight Simulatoru chybělo něco zásadního – „hra“. Nechápejte mě špatně, samozřejmě to byla hra, ale vyjma pár výzev jsme dostali pouze sandbox. Cíle či „mise“ jste si museli utvářet jen ve svých představách. Když pak vyšlo najevo, že pokračování Microsoft Flight Simulator 2024 nabídne přesně tu jedinou věc, která mi na předchůdci chyběla, byl jsem nedočkavostí bez sebe.

Letectví pomáhá

A teď jsme zde, na konci ranveje, a chystáme se vzlétnout, nikoliv bezcílně. Kariéra je bezesporu tím největším přínosem nového dílu, díky němuž dostává létání nad povrchem ještě detailněji zpracované Země mnohem větší smysl.

Jakmile si vytvoříte svou postavu v překvapivě detailním editoru a projdete obsáhlou výukou, která vás naučí vzlétnout, udržet letoun ve vzduchu i přistát, čeká vás pilotní zkouška. Jejím úspěšným složením si odemknete první pracovní nabídku. Začnete pěkně zlehka s malými letadly, s nimiž budete poskytovat jednotkám odvážlivců okružní lety.

zdroj: Asobo Studio

Vyděláte pár peněz a už si začnete myslet na pokročilejší mise, které ale nejsou dostupné jen tak. Možnost zachraňovat lidi z těžko přístupného terénu, práškovat pole, hasit požáry či převážet náklady si vyžádá splnění nějakých těch podmínek, ať už je řeč o dalších pilotních licencích, odlétaných misích, či jednoduše o vaší dosažené úrovni.

Všechny tyto aktivity jsou navíc zaobalené do „vývojového stromu“, takže se k některým z nich musíte prokousat přes jiné. Zároveň vás čeká rozhodnutí, zda se od začátku soustředit spíše na letadla, nebo vrtulníky.

V každém případě strávíte v kariéře desítky hodin, než se dostanete k veškerému jejímu obsahu, kam patří i možnost vlastnit leteckou společnost. Právě na její pořízení a rozšiřování jejího letového parku padnou vaše těžce vydřené úspory.

Na jednu stranu vám společnost zajistí pasivní příjem a přístup k dalším misím, na druhou stranu se opravdu musíte starat o své letadlo po technické stránce a dbát na svou reputaci, tedy neproslavit se jako společnost, na jejíchž křídlech pravděpodobně definitivně zemřete…

zdroj: Asobo Studio

Upřímně jsem byl překvapený, že vedle velmi rozmanitých misí, v nichž si zalétáte se stroji nejrůznějších tvarů, velikostí a funkcí, je vůbec možnost řídit vlastní společnost. Kariéra je ještě propracovanější, než bych čekal a okamžitě se stala tím hlavním, co mě ke hře neustále přitahovalo.

Ty další novinky

Nicméně ani další součástky simulátoru nestojí vyloženě ve stínu. Režim volného letu má samozřejmě tu výhodu, že si můžete letět, odkud chcete a kam chcete - a ještě si nastavit všechny myslitelné podmínky od roční i denní doby po počasí. Hra jde do takové hloubky, že dokonce simuluje minulé události, takže pokud se vrátíte v čase do letošního 8. dubna, můžete zažít skutečné zatmění slunce… Tomu se říká maniakální smysl pro detail.

Je to o to lepší, když je svět tentokrát ještě o pořádný kus hezčí a detailnější, byť to samozřejmě stále nejvíc platí o letištích a profláknutých místech, přírodních divech, památkách či ikonických stavbách. To ostatní už tolik dech nebere, ale stále nelze než před tvůrci smeknout sluchátka, přilbu a sluneční brýle, že se jim něco tak úchvatného vůbec podařilo nejen vytvořit, ale od minulého dílu ještě posunout.

S krásami okolí souvisí i nový režim fotografování, který není jen foto módem, ale vyloženou herní výzvou, která vám dá leckdy poměrně složité zadání, za jakých podmínek máte vyfotit tu kterou horu či objekt. A aby toho náhodou nebylo málo, můžete si tohle všechno prohlížet nejen z kokpitu.

V Microsoft Flight Simulatoru 2024 totiž můžete v klidovém stavu opustit letadlo a projít se kolem něj, díky čemuž máte ještě širší možnosti pokochat se přenádherně zpracovanými modely letadel, ale také provést předletovou kontrolu, odstranit zarážky kol, kryty motoru a tak podobně, což jen prohlubuje pocit z realismu.

No a když si zaparkujete u nějakého monumentu, klidně si k němu můžete dojít, a pak už se zážitek odvíjí od toho, jak moc detailní objekt zrovna bude. Ne vždy se to povede, ale musím se opakovat – je fantastické, že se po úplně celém světě můžete nejen proletět, ale i projít. Jen samozřejmě nečekejte, že by na vás prostředí nějak reagovalo a bylo interaktivní (včetně fauny vypůjčené z Planet Zoo), ale kdo ví, co v Asobo dokáží do příštího dílu…

Poslední výraznější novinkou oproti předchozímu ročníku jsou potom online výzvy, kde se na týdenní bázi můžete poměřovat s ostatními v žebříčcích, přičemž samotné výzvy pořádně otestují vaše pilotovací schopnosti.

Přístupnější po obsahové stránce, nikoliv té herní

Fakt, že MSFS2024 oproti předchůdci obsahuje kariéru, ovšem ještě neznamená, že se jedná o vyloženě přístupnou hru. Možnosti nastavení by sice snad nemohly být bohatší a ze simulátoru se tu dá vytvořit arkádovější létání, ale kupříkladu na klávesnici je hra spíše nehratelná a ani na gamepadu se nedá hovořit o jakkoliv ideálním zážitku.

zdroj: Asobo Studio

Chce to prostě joystick, ideálně rovnou celý systém HOTAS, aby se vám létalo pohodlně a nad letouny jste měli plnou kontrolu. Zkrátka a dobře pořád nejde o hru, do které si jako naprostí nováčci jen tak hupnete na skok, že si dáte jeden let před večeří a pak se vrátíte třeba k Fortnite.

Vyžaduje trpělivost, a pokud nejste letadel znalí, tak i spoustu času v dobře zpracovaných tutoriálech, které vás naučí základy. Opačná strana spektra hráčů se zase může spolehnout na to, že naprostá většina čudlíků v kabině je interaktivní, veškeré budíky vám poskytují skutečné informace a budete blahem bez sebe, jak se to všechno hýbe a odráží v čelním skle za těch správných světelných podmínek, kdy vám patrně udělá radost i jinak nemilá situace, kdy vás slunce naprosto realisticky oslepí.

Vzlet neodráží let

Možná jste zaznamenali velmi turbulentní start hry v první den prodeje, kdy byla vyloženě nehratelná. Běží totiž z velké části na cloudu a servery jednoduše nestíhaly. Nicméně studio tento neduh bryskně vyřešilo a v době, kdy píši tuto recenzi, už jsem se s výraznějšími problémy nestýkal.

Sem tam později doskočí nějaká ta textura či se hra na chvilku zaškube (případně některé modely nebyly tak detailní, jak jsem psal výše), ale nutno dodat, že doma zatím nemám přístup k optickému kabelu. Na chod hry má totiž vedle komponent ve vašem počítači vliv i rychlost a stabilita vašeho internetového připojení.

zdroj: Asobo Studio

A přestože se můj internet opravdu nedá nazývat jakkoliv rychlým (průměrně tak 50 Mb/s, co odlehlá vesnice v Brdech dovolí), můj zážitek nijak zvlášť neovlivňoval, načítání jednotlivých sekvencí trvalo nižší jednotky vteřin a já si tak mohl spokojeně létat. Ale samozřejmě, pokud vám vypadne internet nebo máte dosluhující počítač, tak to žádná hitparáda nebude…

Výborné přistání

Microsoft Flight Simulator 2024 nedělá nic vyloženě špatně. Bere si prvotřídní simulaci létání i celého světa z minulého dílu a obojí posouvá dál díky ještě lepší grafické prezentaci a režimu kariéry, který celku dodává konečně pořádný smysl.

Prostor pro vylepšení tu stále je, obzvlášť v oblasti procházení se po světě (ale kvůli tomu si tuhle hru určitě nekupujete), zvládání prvních dnů po vydání (kdyby jen nemusela běžet na cloudu a nevyžadovala stálé internetové připojení), a pokud by se chtěla opravdu otevřít širší veřejnosti, bude potřebovat vyloženě arkádový režim přizpůsobený hraní na gamepadu, když ne vyloženě na klávesnici.

Ale to, čím je Microsoft Flight Simulator 2024 právě teď, je prvotřídní letecká simulace, kde nemusíte létat jen tak bezcílně, i když k tomu naše planeta stejně vybízí. A jestli se letošní ročník dočká minimálně takové podpory jako ten předchozí (dle momentálně dostupných edic na vás ve hře čeká od 70 do 125 vzdušných plavidel, kdy už spodní hranice je pro běžné hraní naprosto dostačující), pak už neexistuje jediný důvod se k letadlům z roku 2020 vracet.