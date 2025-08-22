Kultovní horor se vrací s videoherní adaptací
Kultovní horor se vrací s videoherní adaptací

22. 8. 2025 14:02 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Dobře, my už to chápeme dámy a pánové ze studia Illfonic. Vaším koníčkem je hledání kultovních značek, na jejichž základě vytvoříte asymetrickou multiplayerovku, kde přeživší nahání zlá bytost. Po Predátorovi, Jasonu Voorheesovi a vražedných klaunech z vesmíru přichází nejvražednější uživatel kuchyňský nožů.

Halloween vás vrátí do roku 1978, kdy se ve městečku Haddonfield odehrály nemyslitelné zhůvěřilosti a nekompromisní vrah ve tmavé kombinéze a v gumové masce sprovodil ze světa několik lidí na cestě za svou mladší sestrou Laurie Strode. A je na vás, na jaké ze stran budete stát.

Titul je znovu postavený hlavně na asymetrických 4v1 zápasech, v nichž jeden vrah nahání přeživší. Zpodobnění zla v kůži Michaela Myerse využije svou mohutnost, schopnosti, stíny a stalkování, aby uspokojil své vražedné choutky a povedlo se mu postupně dostat všechny otravné protivníky.

Přeživší ale nebudou bezbranní. K dispozici jim budou všední předměty a některé zbraně, ale hlavně jejich hlas. V průběhu zápasů je klíčem k úspěchu přesvědčování obyvatel města a kontaktování policie, abyste mobilizovali dav a povedlo se vám dát dohromady silné a důkladné hlídky, jimž můžete rozkazovat.

Dost možná největším lákadlem a změnou oproti předchozím titulům studia je přiložený singleplayerový režim, kde si prožijete události prvního filmu z očí samotného Michaela. A jelikož to celé poběží na Unreal Enginu 5, užijete si realistické osvětlení, propracované textury a obecně filmově působící vizuál. Nebo tak to minimálně tvrdí studio.

Osudná noc během Halloweenu nastane někdy v průběhu roku 2026. Na pořadu dne jsou počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

film horor digitální adaptace
Illfonic
Halloween
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
