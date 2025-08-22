Kultovní horor se vrací s videoherní adaptací

Dobře, my už to chápeme dámy a pánové ze studia Illfonic. Vaším koníčkem je hledání kultovních značek, na jejichž základě vytvoříte asymetrickou multiplayerovku, kde přeživší nahání zlá bytost. Po Predátorovi, Jasonu Voorheesovi a vražedných klaunech z vesmíru přichází nejvražednější uživatel kuchyňský nožů.
Halloween vás vrátí do roku 1978, kdy se ve městečku Haddonfield odehrály nemyslitelné zhůvěřilosti a nekompromisní vrah ve tmavé kombinéze a v gumové masce sprovodil ze světa několik lidí na cestě za svou mladší sestrou Laurie Strode. A je na vás, na jaké ze stran budete stát.
Titul je znovu postavený hlavně na asymetrických 4v1 zápasech, v nichž jeden vrah nahání přeživší. Zpodobnění zla v kůži Michaela Myerse využije svou mohutnost, schopnosti, stíny a stalkování, aby uspokojil své vražedné choutky a povedlo se mu postupně dostat všechny otravné protivníky.
Přeživší ale nebudou bezbranní. K dispozici jim budou všední předměty a některé zbraně, ale hlavně jejich hlas. V průběhu zápasů je klíčem k úspěchu přesvědčování obyvatel města a kontaktování policie, abyste mobilizovali dav a povedlo se vám dát dohromady silné a důkladné hlídky, jimž můžete rozkazovat.
Dost možná největším lákadlem a změnou oproti předchozím titulům studia je přiložený singleplayerový režim, kde si prožijete události prvního filmu z očí samotného Michaela. A jelikož to celé poběží na Unreal Enginu 5, užijete si realistické osvětlení, propracované textury a obecně filmově působící vizuál. Nebo tak to minimálně tvrdí studio.
Osudná noc během Halloweenu nastane někdy v průběhu roku 2026. Na pořadu dne jsou počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.