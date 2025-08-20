Kultovní Battlestar Galactica se vrací ve strategii Scattered Hopes

Je s podivem, jak moderní fandom pozapomněl na zcela výjimečný sci-fi seriál Battlestar Galactica, který svého času sloužil jako etalon toho, oč se má moderní space opera opírat. Kdo ale zjevně nezapomněl je francouzské nezávislé studio Alt Shift, které oznámilo v předvečer zahájení Gamescomu svou novou strategii Battlestar Galactica: Scattered Hopes.
V ní se ujmete role kapitána flotily, která, podobně jako Adamovi uprchlíci kolem Galacticy, unikla zničení Dvanácti kolonií Cylony. Cílem je spojit s Adamou a společně postupovat… inu tam, kam zrovna Galactica zamíří.
Žánrově je Battlestar Galactica: Scattered Hopes realtime strategie, ovšem roguelike a se správou vaší malé flotily. Čekejte tedy spíše simplifikované boje na vesmírné mapě a spoustu rozhodování o rozdělování zdrojů, politického vlivů a reagování na nejrůznější náhodné události. Hra se chce opírat o znovuhratelnost, kdy by žádné dvě seance neměly být stejné.
Ačkoliv jsem už poněkud unavený z nejrůznějších roguelike her, zrovna sem tenhle systém sedí. Samotná předloha hodně stála na otázce nevypočitatelných událostí, které přeživším zavařily víc než flotily Cylonů a tak by mělo být opakování útěku za přežitím pořád atmosférické. Navíc se mi líbí, že autoři de facto vytvořili svou vlastní Galacticu, kdy se jako kapitán budete muset rozhodovat o spoustě věcí, včetně interakce s civilními zástupci, ale nenesou s sebou zátěž v podobě už napsaných událostí a už napsaných postav.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes vyjde v prvním kvartálu příštího roku na PC.