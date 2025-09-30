Kronus opět hoří. V Dawn of War IV se vrátí synchronizovaná zabití

Realtimová strategie Warhammer 40,000: Dawn of War IV se opět vrací na planetu Kronus, na které se odehrával příběh prvního dílu, respektive jeho rozšíření Dark Crusade. Na tokijské prezentaci PC Gaming Show se hra představila novým in-engine trailerem (výše) a dozvěděli jsme se taky, že vyjde příští rok na PC.
Tvůrci se podle kreativního ředitele Jana Theysena při designu inspirovali především prvním dílem série. Rozhodnutí bylo jasné: místo experimentů chtějí navázat na atmosféru a styl Dawn of War z roku 2004. Jedním z nejvýraznějších prvků, které se vracejí zpět, jsou ikonické synchronizované vraždící animace – tzv. sync kills. Tentokrát se ale mají ukázat v ještě velkolepější podobě, která má hráče a hráčky ohromit.
„Když děláte novou verzi klasiky, nejde o to jen zopakovat původní mechaniky, ale přenést ten pocit, který jste měli, když jste ji hráli poprvé,“ vysvětlil Theysen.
Pokud jde o hratelné frakce, vývojáři vsadili na osvědčenou dvojici Blood Ravens a Orků. Podle Theysena zkrátka nemohli chybět. Dočkáme se ale i něčeho navíc. Dawn of War IV má přivést prastaré Nekrony a úplnou premiéru v této sérii zažije i frakce Adeptus Mechanicus, která patří k pilířům světa Warhammeru 40K, ale dosud v Dawn of War chyběla.
Připomeňme, že předchozí trilogii vytvořilo studio Relic Entertainment. To se v roce 2024 oddělilo od Segy a momentálně pracuje na vlastní tahové strategii Earth vs Mars. King Art Games, kteří na čtvrtém dílu pracují, mají zkušenosti s žánrem ze strategie Iron Harvest z roku 2020. Dawn of War IV tak slibuje návrat ke kořenům zpátky do zlatého věku strategií.