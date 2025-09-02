Kromlech láká na ručně tvořený svět, chytré bitvy a krize, které mění celé dobrodružství

Ve výhni tuzemské studia Perun Creative se taví akční RPG Kromlech. Temné fantasy s keltskou mytologií stojí na několika hodně zajímavých systémech, o kterých se v nejnovějším traileru z Gamescomu rozpovídal PR manažer a náš bývalý kolega Pavel Makal (výše).
I přes roguelite prvky nebude Kromlech procedurálně generovaný. Svět je kompletně ručně vytvořený s pomocí fotogrammetrie a tvůrci rozlohu přirovnávají ke starým RPG, jako je například Gothic. Vábení zvědavých dobrodruhů umocňuje vertikalita – hluboké jeskyně, rokle i vysoké hory s impozantními výhledy. Každý kout má svůj význam a zvídavý průzkum je odměňován vedlejšími úkoly nebo nějakou tou cennou výbavou.
Po mapě jsou rozesety i lidské osady, ve kterých se dostanete k mnoha úkolům, ale také obchodování a výrobě nejrůznějšího vybavení. Prostředí i výstroj v Perunu konzultovali s historiky, aby co nejvěrněji zobrazili život v keltských osadách ve střední Evropě v období zhruba 600 let před našim letopočtem. Tomu odpovídají i zbraně, mezi kterými najdete nejrůznější meče, sekery, palcáty a kyje.
Soubojový systém kombinuje rychlé a těžké útoky, ale hlavně úplně nový mechanismus RTL. Pod zkratkou se skrývá right, torso, left, tedy možnost směrovat útoky a tím zasáhnout části nepřátel, které nejsou kryté zbrojí, nebo naopak zbroj v daném místě rozbít a vytvořit slabinu. Rozmístění zbroje na nepřátelích je náhodné. Je také nutné myslet na to, že když část zbroje zničíte, nebude ji možné sebrat a využít k vlastní obraně.
Na výstroj protivníků budou navázány také některé schopnosti. Ve videu je uvedený konkrétní příklad s bestií lurk, která může díky nárameníku provádět nebezpečný úder ramenem. Pokud jí nárameník rozbijete, o tuto schopnost přijde.
Krize a RPG systém
Příběh se odehrává ve 30denním cyklu s tím, že jeden den končí buď spánkem, nebo smrtí. Odpočívat je nutné, aby si hlavní hrdina Cronach doplnil výdrž, která se spotřebovává na léčení, rychlé cestování a další činnosti. Každých pár dní navíc může ve světě vypuknout krize – zásadní událost, která výrazně ovlivní herní svět. Může jít například o invazi barbarů, kterou pokud v daném časovém horizontu nevyřešíte, bude se prohlubovat – banditi budou mít více zdraví, lepší zbroj, ale třeba i napadnou mírumilovné usedlosti.
Nevyřešené krize se pak stanou jizvami, které ve světě zůstanou po zbytek 30denního cyklu, což vám může výrazně znepříjemnit dohrání hry. Napříkald, když na vás budou na křižovatkách čekách nebezpečné bandy vyhnanců, nejspíš kvůli léčení budete muset dříve odpočívat a ukrojit si tak jeden den z časového limitu. Krizí by mělo být hodně druhů a navíc s vícero řešeními, každý nový průchod hrou se tak bude lišit.
Stěžejním bodem RPG systému budou epiteta – hrdinská přízviská, které Cronach získá za své činy. Aktivních jich můžete mít až sedm a zásadně ovlivní schopnosti i vlastnosti vaší postavy. K aktivaci budete potřebovat věhlas, respektive zkušenosti za splněné úkoly. O ten ale můžete přijít například smrtí nebo jiným selháním. Další součástí RPG systému jsou dovednostní stromy, bojové techniky a také válečné kresby na těle, které lze kombinovat pro silné bonusy. Pokud je odemknete, zůstávají i pro další průchody hrou.
Kromlech má vyjít někdy začátkem příštího roku v předběžném přístupu na PC.