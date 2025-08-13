České RPG Kromlech odhaluje svůj systém krizí

České studio Perun Creative zveřejnilo nový trailer k chystanému temnému akčnímu RPG Kromlech, ve kterém s komentářem představuje unikátní herní mechanismus krizí. Ty vás postaví před klíčové události schopné navždy změnit svět, kdy bude jen na vás, zda se do jejich řešení zapojíte, nebo je necháte bez zásahu. Každé rozhodnutí má ale své následky a ignorování krizí na světě zanechá trvalé jizvy.
Kromlech slibuje otevřený fantasy svět s roguelite prvky, který reaguje na vaše činy, propracovaný soubojový systém zaměřený na slabiny protivníků a široké možnosti přizpůsobení postavy pomocí slov moci, obětí bohům či bojového tréninku. Postupně si vybudujete vlastní legendu prostřednictvím hrdinských činů a přísah, přičemž každý titul, který získáte, ponese nejen prestiž, ale i odpovědnost.