České RPG Kromlech odhaluje svůj systém krizí
zdroj: Perun Creative

České RPG Kromlech odhaluje svůj systém krizí

PC

13. 8. 2025 13:57 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

České studio Perun Creative zveřejnilo nový trailer k chystanému temnému akčnímu RPG Kromlech, ve kterém s komentářem představuje unikátní herní mechanismus krizí. Ty vás postaví před klíčové události schopné navždy změnit svět, kdy bude jen na vás, zda se do jejich řešení zapojíte, nebo je necháte bez zásahu. Každé rozhodnutí má ale své následky a ignorování krizí na světě zanechá trvalé jizvy.

Kromlech slibuje otevřený fantasy svět s roguelite prvky, který reaguje na vaše činy, propracovaný soubojový systém zaměřený na slabiny protivníků a široké možnosti přizpůsobení postavy pomocí slov moci, obětí bohům či bojového tréninku. Postupně si vybudujete vlastní legendu prostřednictvím hrdinských činů a přísah, přičemž každý titul, který získáte, ponese nejen prestiž, ale i odpovědnost.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG česká hra Keltové roguelite
Zdroje:
Perun Creative
Hry:
Kromlech
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
