Konec Vampire Survivors? Ale kdeže, chystají se velké věci

Studio Poncle oznámilo další velkou novinku pro svůj oceňovaný hit Vampire Survivors. Populární indie roguelite dostane online kooperaci až pro čtyři hráče, a to na všech verzích pro PC i konzole už během letošního podzimu. A podle vývojářů to bude teprve první z pěti chystaných updatů, které plánují odhalovat v následujících týdnech.
Oznámení přišlo ve stylovém traileru na oficiálním YouTube kanálu Poncle. Video začíná sérií pěti karetních obrázků, z nichž první láká právě na online režim. Nová kooperace vám umožní se volně pohybovat po mapách, spolupracovat nebo soutěžit v klasických i bonusových levelech.
Studio zároveň láká na další překvapení – trailer končí slovy, že příští týden bude odhalena druhá karta. Poncle tak zjevně plánuje podzimní sérii aktualizací, která by mohla přinést novou porci obsahu i odpovědi na dlouholeté otázky fanoušků. A kdo ví – třeba se konečně dočkáme i skutečného upíra ve hře, která se jmenuje Vampire Survivors.
Podotýkám, že vampýři si od nás odnesli plný počet bodů. V redakční recenzi jsme je ohodnotili verdiktem: „Nesmírně zábavná a návyková vyvražďovačka upírů, která pod svým zdánlivě jednoduchým zevnějškem skrývá komplexní, propracovanou roguelike odyseu. Tenhle nezávislý klenot vás přiková k obrazovce a nepustí pryč.“