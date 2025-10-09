zdroj: poncle

Konec Vampire Survivors? Ale kdeže, chystají se velké věci

9. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio Poncle oznámilo další velkou novinku pro svůj oceňovaný hit Vampire Survivors. Populární indie roguelite dostane online kooperaci až pro čtyři hráče, a to na všech verzích pro PC i konzole už během letošního podzimu. A podle vývojářů to bude teprve první z pěti chystaných updatů, které plánují odhalovat v následujících týdnech.

Oznámení přišlo ve stylovém traileru na oficiálním YouTube kanálu Poncle. Video začíná sérií pěti karetních obrázků, z nichž první láká právě na online režim. Nová kooperace vám umožní se volně pohybovat po mapách, spolupracovat nebo soutěžit v klasických i bonusových levelech.

Studio zároveň láká na další překvapení – trailer končí slovy, že příští týden bude odhalena druhá karta. Poncle tak zjevně plánuje podzimní sérii aktualizací, která by mohla přinést novou porci obsahu i odpovědi na dlouholeté otázky fanoušků. A kdo ví – třeba se konečně dočkáme i skutečného upíra ve hře, která se jmenuje Vampire Survivors.

Podotýkám, že vampýři si od nás odnesli plný počet bodů. V redakční recenzi jsme je ohodnotili verdiktem: „Nesmírně zábavná a návyková vyvražďovačka upírů, která pod svým zdánlivě jednoduchým zevnějškem skrývá komplexní, propracovanou roguelike odyseu. Tenhle nezávislý klenot vás přiková k obrazovce a nepustí pryč.“

