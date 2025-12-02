Konami stále zvažuje, jak naloží s novým zájmem o Metal Gear

Tak co bude s tím Metal Gearem?! Plíživá série byla po odchodu jejího stvořitele Hidea Kodžimy z Konami dlouho u ledu, aby konečně začínala tát nejprve opatrnou sbírkou starších dílů v Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 a nakonec v letošním remaku Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Každý fanoušek by asi okamžitě z rukávu vysypal hned několik tipů, co se sérií dál, respektive jaký díl modernizovat v Unreal Enginu tak jako MGS3. Podle producenta série Noriakiho Okamury, se vedení teprve rozhoduje. Vydání MGS Delta sice Konami znovu nakoplo zájem o značku, ale samo studio prý stále zvažuje, jakým směrem se vydat.
Okamura v rozhovoru pro japonský Real Sound uvedl, že Metal Gear stojí na rozcestí. Firma ví, že série díky remaku oslovila nové publikum, ale ještě nemá rozmyšlené, jestli dalším krokem budou další předělávky, nebo dokonce úplně nová hra. Podle něj se jednotlivé tituly v rámci série výrazně liší svými přístupy a způsob, jakým by se měly modernizovat, se tedy liší kus od kusu. Konami prý nechce brát šablonu z MGS Delta a jen ji nalepit na všechny díly. Což je, ruku na srdce, na Konami překvapivě ohleduplné a rozumné.
Okamura zároveň připomněl, že aktuální tým byl v posledních letech prakticky složen znovu od nuly a velká část původních vývojářů už ve studiu není. Přesto má pocit, že se jim u MGS Delta podařilo zachovat ducha původní hry a zároveň ji posunout tak, aby byla stravitelná pro dnešní publikum.
Největší výzvou by podle producenta pak byl remake MGS4. Kvůli specifické architektuře PS3 si totiž vývojáři pomáhali netradičními triky, aby z konzole dostali veškerý výkon. Výsledkem byl neobvyklý a těžko přenositelný kód, který by byl pro případnou modernizaci skutečnou výzvou.
Konami tak zatím drží karty u těla. Důležité ale je, že Snake ani Big Boss neřekli poslední slovo a stále na ně čeká záchrana světa před nukleární válkou.