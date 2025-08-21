Je libo Sedmou z devíti? Chystá se strategie Star Trek: Voyager
zdroj: Daedalic Entertainment

21. 8. 2025 17:43

Sice nevím proč, ale letošní Gamescom přinesl hned dva projekty na základě kultovních sci-fi seriálů v podobném balení. Jak Battlestar Galactica: Scattered Hopes, tak i Star Trek: Voyager – Across the Unknown jsou strategiemi s roguelite/roguelike prvky.

O představení první se postaral včera Aleš, na mě je teď druhý vesmír s Borgy a federacemi. Popis slibuje příběhovou survival strategii, ve které máte v rukách osud ikonické lodi U.S.S. Voyager a její posádky. Hlavním lákadlem jsou „co by, kdyby“ scénáře, které třeba zodpovídají otázky ohledně toho, co by se stalo, kdyby se kapitánka Janewayová rozhodla letět jinou cestou a svolila by k využití moderních technologií pro zvýšení šancí na přežití.

zdroj: Daedalic Entertainment

Každé rozhodnutí je čistě na vás, stejně jako přístup, který zvolíte. Klidně jděte cestou násilí, nebo k situacím přistupujte diplomaticky. Nezapomeňte jenom, že daleko se dostanete jenom v případě, že loď bude v dobrém stavu. Pro její kontrolu a správu slouží komplexní systém. Zajistíte v něm životní podporu, vyzkoumáte nové technologie, postaráte se o morálku a ohlídáte si, abyste měli dost zdrojů.

Kdybyste jich nakonec měli přeci jen málo, pomůže průzkum vesmíru, kde získáte nejen důležité suroviny, ale i výhodné příležitosti skrývající se na planetách. K jejich průzkumu barvitý tým s rozličnými schopnostmi, které jim v nejlepším případě pomohou dojít úspěšnému konci.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes
Novinky
Kultovní Battlestar Galactica se vrací ve strategii Scattered Hopes

I ten největší pacifista se občas neobejdete bez střetů. Jakmile diplomacie selže, utíkejte na můstek, kde vyberete z útočných i defenzivních manévrů, abyste strefili klíčová místa nepřátelských lodí. Potyčky sice působí dost zjednodušeně, hloubku jim ale propůjčí posádka, která se stará o jednotlivé stanice. Chytré rozmístění proto často přinese vítězství.

Zajímavostí je, že Star Trek: Voyager – Across the Unknown vzniká za finanční podpory německého Federálního úřadu pro výzkum, technologie a vesmír. Jestli z fondů tečou peníze do správných věcí nejen fanoušci Star Treku zjistí asi v průběhu příštího roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

vesmír strategie sci-fi Star Trek
Daedalic Entertainment
Star Trek: Voyager – Across the Unknown
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
