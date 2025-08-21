Je libo Sedmou z devíti? Chystá se strategie Star Trek: Voyager

Sice nevím proč, ale letošní Gamescom přinesl hned dva projekty na základě kultovních sci-fi seriálů v podobném balení. Jak Battlestar Galactica: Scattered Hopes, tak i Star Trek: Voyager – Across the Unknown jsou strategiemi s roguelite/roguelike prvky.
O představení první se postaral včera Aleš, na mě je teď druhý vesmír s Borgy a federacemi. Popis slibuje příběhovou survival strategii, ve které máte v rukách osud ikonické lodi U.S.S. Voyager a její posádky. Hlavním lákadlem jsou „co by, kdyby“ scénáře, které třeba zodpovídají otázky ohledně toho, co by se stalo, kdyby se kapitánka Janewayová rozhodla letět jinou cestou a svolila by k využití moderních technologií pro zvýšení šancí na přežití.
zdroj: Daedalic Entertainment
Každé rozhodnutí je čistě na vás, stejně jako přístup, který zvolíte. Klidně jděte cestou násilí, nebo k situacím přistupujte diplomaticky. Nezapomeňte jenom, že daleko se dostanete jenom v případě, že loď bude v dobrém stavu. Pro její kontrolu a správu slouží komplexní systém. Zajistíte v něm životní podporu, vyzkoumáte nové technologie, postaráte se o morálku a ohlídáte si, abyste měli dost zdrojů.
Kdybyste jich nakonec měli přeci jen málo, pomůže průzkum vesmíru, kde získáte nejen důležité suroviny, ale i výhodné příležitosti skrývající se na planetách. K jejich průzkumu barvitý tým s rozličnými schopnostmi, které jim v nejlepším případě pomohou dojít úspěšnému konci.
I ten největší pacifista se občas neobejdete bez střetů. Jakmile diplomacie selže, utíkejte na můstek, kde vyberete z útočných i defenzivních manévrů, abyste strefili klíčová místa nepřátelských lodí. Potyčky sice působí dost zjednodušeně, hloubku jim ale propůjčí posádka, která se stará o jednotlivé stanice. Chytré rozmístění proto často přinese vítězství.
Zajímavostí je, že Star Trek: Voyager – Across the Unknown vzniká za finanční podpory německého Federálního úřadu pro výzkum, technologie a vesmír. Jestli z fondů tečou peníze do správných věcí nejen fanoušci Star Treku zjistí asi v průběhu příštího roku na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.