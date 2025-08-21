Indy se vrátí příští měsíc... a dokonce se vydá i na Switch 2!

Parádní videoherní dobrodružství neohroženého archeologa Indiana Jones and the Great Circle je už dostupné na PC, PlayStationu i Xboxu. Studio MachineGames tím ale nekončí, jelikož si pro ikonického hrdinu připravilo ještě několik překážek, s jejichž překonáním mu mohou hráči pomoci.
Už dříve oznámené příběhové DLC The Order of Giants, které je součástí dražší edice hry titulního sympaťáka, archeologa zavede až do hlubin Říma, kde se podle legend skrývá bájné zvíře střežící strašlivé tajemství. Relativně rutinní honba za římským artefaktem iniciovaná mladým knězem Riccim se brzy promění v nebezpečnou cestu, kde bude Indy čelit intrikám císaře Nera, gladiátorským hrám i tajemnému kultu Mithry. Dostanete se ale zpět živí a zdraví?
Velkolepá výprava a rozplétání dalších tajemství odstartuje už 4. září na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Jestli jste při pořizování hry trochu zaváhali a máte „jenom“ základ, je možné si dokoupit upgrade na prémiovou verzi, případně si časem koupit přímo samotné DLC za dosud nespecifikovanou cenu.
Což ale ještě pořád není všechno. Na ukázku z rozšíření téměř okamžitě navázal další spot, který potvrdil dřívější spekulace o konverzi Indiana Jones and the Great Circle na Nintendo Switch 2. Vydání je zatím na hony vzdálené, protože k němu dojde někdy v průběhu roku 2026. Podrobnosti a technické specifikace verze se zatím tají, nicméně port bude dostupný rovnou i s DLC.