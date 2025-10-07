Hráči Rustu se schovávají jako krysy, stěžují si vývojáři. Nový update to má změnit
Hráči Rustu se schovávají jako krysy, stěžují si vývojáři. Nový update to má změnit

7. 10. 2025 16:30 | autor: Jakub Malchárek

Studio Facepunch se rozhodlo výrazně změnit směřování svého survival hitu Rust. Po letech, kdy se hráči naučili zalézat do svých opevněných základen a jen zřídka vyrážet ven, chtějí vývojáři hře vehnat trochu krve do žil a znovu oživit PvP scénu. Cílem nové aktualizace je donutit přeživší opustit bezpečí vlastních stěn a vydat se do terénu – k monumentům, ruinám a dalším nebezpečným místům.

„Hra se stala až příliš snadnou,“ přiznává Facepunch v příspěvku na Steamu. „Systém postupu se zrychlil, scrap je všude a globalní PvP kvůli tomu utrpělo.“ Tvůrci proto sáhli k poměrně razantnímu řešení. Kompletně přepracovávají systém pracovního ponku. Zatímco dřív šlo o prostý proces výroby a vylepšování, nově budou hráči potřebovat části návodů. Tyto útržky plánů nelze vyrobit, pouze najít, a to výhradně v monumentech, které se tak stávají centrem dění.

Jenže ani tady to nebude jednoduché. Fragmenty nákresů se nacházejí za složitými hádankami a v oblastech s cennou kořistí. Hráči tak budou muset riskovat, vydávat se hlouběji do neznáma a čelit soupeřům, kteří se budou prát o stejnou kořist. Facepunch zároveň upravil několik ikonických lokací – dóm, přístaviště či Radtown teď obsahují jednodušší hádanky, zatímco jaderné silo bylo povýšeno na nejnebezpečnější lokaci ve hře. „Silo bylo vždy místem s vysokým rizikem a velkou odměnou. Nová verze to jen potvrzuje,“ říká studio.

Cílem všech těchto změn je jednoduchý: dostat hráče do pohybu, zpomalit postup a vrátit do hry napětí z boje o území. Nový systém má fungovat jako bariéra, která zpomalí přehnaně rychlý rozvoj klanů a podpoří střety už v rané fázi.

Tvůrci také přepracovali rozmístění lootboxů v monumentech, aby i veteráni měli důvod znovu prozkoumávat známá místa. Drony nyní mohou přenášet jeden balík libovolného předmětu – třeba výbušniny. Přežívající v primitivní éře hry dostávají nově vyváženější zbraně a možnost vyrábět smrtící past s hroty. A na pobřeží se objevily nové zásoby pro nováčky, aby měli snazší start, než se z kořisti stanou lovci.

Tento update bude pravděpodobně poslední větší před plánovaným námořním rozšířením, které má dorazit v listopadu. Přinese lodě, děla a možnost postavit si vlastní improvizovaný koráb, čímž se z Rustu stanou postapokalypticčtí Sea of Thieves. Pokud jste tedy v Rustu dlouho nevystrčili nos z úkrytu, teď je ten pravý čas.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
