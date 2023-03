Vývojář survivalu Rust ruší komunitní událost kvůli výhrůžkám

Herní komunita si zapisuje další nezáviděníhodný zářez do portfolia toxického chování. Nevychovaní hráči tentokrát donutili studio Facepunch, autory online survivalu Rust, zrušit komunitní událost na dneškem začínající Game Developers Conference v San Francisku. Vývojářský tým totiž údajně čelil velmi reálným výhrůžkám, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost.

This is not a statement we're happy to announce.



Due to an IRL threat we must take seriously, we're going to have to cancel the GDC meetup in San Fran next week.



If you would like to show us portfolios, talk shop, or get feedback on your work reach out via email! (below)