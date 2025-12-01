Hollow Knight: Silksong rozhodně nekončí. Tvůrci slibují dodatečný obsah

Nestává se často, aby dlouhý a náročný vývoj nakonec přinesl opravdu výjimečnou hru. Hollow Knight: Silksong to ale dokázal a Team Cherry může po letech práce směle sklízet plody zaslouženého úspěchu, a možná i pomýšlet na pár sošek na letošních The Game Awards. Fanoušci mezitím ve hře strávili desítky hodin, často ji dohráli i víckrát, a teď netrpělivě vyhlížejí další obsah, na který nebudou muset čekat roky.
V rozhovoru pro Bloomberg to slíbil spoluzakladatel studia Ari Gibson, který potvrdil, že tým už přemýšlí o DLC. Na konkrétní detaily je zatím brzy, ale spolu s Williamem Pellenem má Gibson alespoň obecnou představu, že by rozšíření mohlo nabídnout. Práce jsou sice na začátku, ale vydání dodatku by mělo přijít v „rozumném časovém horizontu“, nikoliv za dalších sedm let.
„Upřímně nevím, co jiného by lidé chtěli slyšet než to, co už jsme řekli. Ano, pokračujeme v práci na hře a věnujeme se věcem, které nás baví. Ale možná chtějí slyšet hlavně to, že další novinky skutečně dorazí v rozumném čase, ne až za sedm let,“ poznamenal Gibson s nadhledem.
Mezičas při čekání na další větší porci obsahu vyplní série menších aktualizací, které se zaměří na opravu některých prohřešků, mimo jiné kritizované čínské lokalizace nebo drobné úpravy obtížnosti. Gibson nicméně naznačil ještě jeden příjemný návrat: Do hry by se časem měl vrátit i Steel Assassin Sharpe, který byl původně představený už v crowdfundingové kampani.
„Sharpe zatím čeká v zákulisí. Nejlepší způsob, jak to vyjádřit, je asi říct, že čeká na svůj příchod. Prozatím byl se svými společníky odložený, protože hra obsahuje hromadu věcí, které je potřeba nejrpve doladit, a to zabere čas. Ale těšíme se, až Sharpea znovu představíme,“ dodal Gibson.
Pokud vám Hollow Knight: Silksong stále chybí v knihovně, Kuba Malchárek vám ve své recenzi nabízí hned 9 z 10 důvodů, proč byste to měli co nejdřív napravit.