Hollow Knight: Silksong podle analytiků prodal přes 3 miliony kopií

Vymodlené pokračování metroidvanie Hollow Knight: Silksong získává nejen vysoké známky v recenzích, užívají si jej i miliony hráčů a hráček. Podle odhadů analytiků z GameDiscoverCo se jen na Steamu prodalo už přes 3,2 milionu kopií. Dalších zhruba 1,5 milionu hráčů si titul stáhlo přes Xbox Game Pass, ačkoliv není zřejmé, jaký podíl připadl na konzole a kolik na PC. Na poměry nezávislé hry, kterou vytvořil relativně malý tým, jde o výjimečný úspěch, zejména v rámci metroidvanií – žánru s oddaným publikem, ale bez výrazného masového dosahu.
Podle dat GameDiscoverCo je Silksong na Steamu doslova hegemonem: prodal více než devětašedesátkrát tolik kopií než druhý nejúspěšnější letošní titul se stejným žánrovým štítkem, Shinobi: Art of Vengeance od Segy. Zásadní roli přitom sehrála pověst prvního Hollow Knighta, jehož hráčská základna se s pokračováním překrývá z 79 %. Z toho plyne, že téměř každý pátý majitel originálu už sáhl i po Silksongu. Věrnost značce je tak srovnatelná s loajalitou fanoušků Elden Ringu. Analytici ale upozorňují, že takový výsledek je spíše výjimečná anomálie než měřítko pro ostatní novinky.