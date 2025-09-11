Hluboká noc zahalila Limveld. Elden Ring Nightreign dostává vyšší obtížnost

Nejnovější update pro roguelite soulsovku Elden Ring Nightreign je pro ty nejodvážnější. Deep of Night zásadně přitápí pod kotlem obtížnosti, nabídne nové výzvy, ale i nevídané odměny. Update je k dispozici už dnes.
Vše je v novém režimu více smrtící, dokonce i základní nepřátelé, kteří se navíc můžou objevit v mocných, zmutovaných variantách. Na začátku expedice navíc nevíte, jaký Pán noci, tedy závěrečný boss, na vás bude ve finální aréně čekat. To ruší možnost stavět cíleně buildy se živlem proti danému bossovi.
Naštěstí posilní i vaše výbava, která bude mít více modifikátorů, stejně jako se objeví nová ještě silnější úroveň předmětů, než je ta legendární. Procházením výprav v hluboké noci si také můžete odemknout nové silné relikvie pro vaši postavu.
Deep of Night je zkrátka pro ty nejotrlejší harcovníky, kteří multiplayerovou soulsovku procházejí s prstem v nose. Dokonce vás při výpravě mohou přepadnou ještě silnější varianty finálních bossů, takzvaní Everdark Sovereigns. Zkrátka další důvod vrátit se od obtížné roguelite od FromSoftu.