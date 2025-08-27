zdroj: Arrowhead

PC PlayStation 5 Xbox Series

Helldivers 2 se ponoří do zrádné mlhy bez podpory náletů a orbitálních laserů

27. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Galerie

Hráči ze zelené stáje už mohou bránit superdemokracii ve špičkovém explozivním co-opu Helldivers 2. Hit z PlayStationu a PC obdržel při příležitosti vydání na Xboxu i nový warbond (jak se přezdívá místnímu battle passu), kde naleznete obsah inspirovaný Halo 3: ODST.

Zpozornit by ale měli i ti z vás, kteří Helldivers 2 nechávali delší dobu u ledu. Příští týden totiž přibude další důvod se do hry vrátit. Po květnovém masivním updatu, kdy se bitva o Superzemi přesunula přímo do měst na povrch planety a rozšířily se ranky nepřátel i nabídka misí, se chystá další obsahový update.

Helldivers 2
Téma
První měsíce války v Helldivers 2 ukázaly, proč jsou na poli her jako služeb klenotem

Ten vyjde příští týden v úterý 2. září na všechny platformy. Tvůrci ze studia Arrowhead slibují zcela novou oblast k prozkoumání – jednotky se mají vydat za hranice známé mlhy, kde číhají dosud nevidění nepřátelé a nové hrozby od invazních terminidů. Jenže v takzvaném The Gloom nemáte spojení se svým Super Destroyerem, a to znamená žádné orbitální lasery ani nálety.

V organické mlze na Helldivery budou čekat také nové úkoly. Společne s updatem, který se nazývá Into the Unjust, dorazí i nový warbond Dust Devils s další výbavou a kosmetickými doplňky. Těšit se můžete třeba na útočnou pušku AR-2 Coyote se zápalnou municí, šrapnelový granát G-7 Pineapple nebo přenosné raketové silo MS-11 Solo Silo s jedinou, zato ničivou raketou. Novinky doplní i tematické kosmetické předměty v pouštním stylu.

Arrowhead tím dává jasně najevo, že Helldivers 2 čeká dlouhý život. Podle slov vývojářů mají s hrou plány na celé další roky, takže fanoušci kooperativní akce se rozhodně mají na co těšit.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka third person
Zdroje:
Arrowhead Studios
Hry:
Helldivers 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober

Nejnovější články