Helldivers 2 se ponoří do zrádné mlhy bez podpory náletů a orbitálních laserů

Hráči ze zelené stáje už mohou bránit superdemokracii ve špičkovém explozivním co-opu Helldivers 2. Hit z PlayStationu a PC obdržel při příležitosti vydání na Xboxu i nový warbond (jak se přezdívá místnímu battle passu), kde naleznete obsah inspirovaný Halo 3: ODST.
Zpozornit by ale měli i ti z vás, kteří Helldivers 2 nechávali delší dobu u ledu. Příští týden totiž přibude další důvod se do hry vrátit. Po květnovém masivním updatu, kdy se bitva o Superzemi přesunula přímo do měst na povrch planety a rozšířily se ranky nepřátel i nabídka misí, se chystá další obsahový update.
Ten vyjde příští týden v úterý 2. září na všechny platformy. Tvůrci ze studia Arrowhead slibují zcela novou oblast k prozkoumání – jednotky se mají vydat za hranice známé mlhy, kde číhají dosud nevidění nepřátelé a nové hrozby od invazních terminidů. Jenže v takzvaném The Gloom nemáte spojení se svým Super Destroyerem, a to znamená žádné orbitální lasery ani nálety.
V organické mlze na Helldivery budou čekat také nové úkoly. Společne s updatem, který se nazývá Into the Unjust, dorazí i nový warbond Dust Devils s další výbavou a kosmetickými doplňky. Těšit se můžete třeba na útočnou pušku AR-2 Coyote se zápalnou municí, šrapnelový granát G-7 Pineapple nebo přenosné raketové silo MS-11 Solo Silo s jedinou, zato ničivou raketou. Novinky doplní i tematické kosmetické předměty v pouštním stylu.
Arrowhead tím dává jasně najevo, že Helldivers 2 čeká dlouhý život. Podle slov vývojářů mají s hrou plány na celé další roky, takže fanoušci kooperativní akce se rozhodně mají na co těšit.