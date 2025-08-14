Helldivers 2 čekají na hráče z Xboxu. Lákají spoluprací s Halo

Už 26. srpna dostanou povolávací rozkaz bránit Superzemi a řízenou demokracii hráči na Xboxu. Multiplayerový hit Helldivers 2 opouští exkluzivitu pro PS5 a PC a přivítá ve svých řadách nové bojovníky za svobodu. A oddaní fanoušci jsou přesvědčeni, že spolupráce s Microsoftem bude megalomanská.
Podle šikovných dataminerů se totiž chystá crossover s Halo. Například trailer Bring the Boom na samém závěru předvádí záběr na osamělý drop pod, zatímco zazní pár tónů ze soundtracku Halo 3: ODST.
Následně začaly účty hry na sociálních sítích vysílat záhadný varovný signál. Netrvalo dlouho, aby fanoušci odhalili, že když se melodie pustí pozpátku, zní až nápadně podobně jako signál superAI Vergila taktéž z Halo 3.
Unknown Signal detected #Helldivers2 pic.twitter.com/hr51ohn4HX— Helldivers Alerts (@HelldiversAlert) August 12, 2025
Nebylo by to poprvé, co by Helldivers 2 spolupracovali s nějakou jinou herní značkou. Byť řada kosmetických předmětů je jinou popkulturou pouze inspirována, loni jste mohli získat například kosmetické předměty z playstationové exkluzivity Killzone.
Vydání na Xboxu Series X/S 26. srpna tak zřejmě značí víc než jen příval nových hráčů.