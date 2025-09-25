Haddonfield čeká krvavá noc. Vrací se zabiják ve hře Halloween

Studio IllFonic poprvé ukázalo hratelnost chystaného asymetrického hororu Halloween podle legendárního snímku Johna Carpentera. Fanoušci slasherů se mohou těšit na 8. září 2026. Nejde o jejich první hru podobného ražení, Illfonic stojí za Friday the 13th a Predator: Hunting Grounds. Tvůrci spolupracují s producenty původního filmu a s Gun Interactive, aby do virtuální podoby převedli ikonické městečko Haddonfield i samotného ikonického vraha Michaela Myerse.
Výsledkem má být mix příběhové kampaně a asymetrického multiplayeru, který vám umožní hrát buď za samotného Boogeymana, nebo za jednoho z obyvatel městečka, snažících se přežít noc hrůzy.
Za Myerse budete tiše sledovat obyvatele Haddonfieldu, vyčkávat ve stínech na vhodný okamžik a pak udeřit. Autoři slibují pestrou paletu brutálních poprav a využití Michaelovy děsivé schopnosti, díky níž se dokáže objevit zcela nečekaně. Záležet si dali i na drobných detailech, aby se prostředí působivě přiblížilo sedmdesátkovému originálu.
Naopak v roli hrdinů Haddonfieldu je cílem přeživší varovat, přesvědčit sousedy k zavolání policie, získávat zbraně a organizovat útěk. Myerse sice nelze zabít, ale pokud se podaří získat dostatečnou podporu policie, může být alespoň zadržen.
IllFonic zdůrazňuje, že městečko nebude jen kulisou – NPC postavy se budou věnovat každodenním činnostem a mapa nabídne dynamické prvky, které zvyšují napětí i nepředvídatelnost každé partie. Vedle multiplayeru dostane prostor také samostatný singleplayer, kde prožijete klíčové okamžiky slavné noci, kdy se Myers vrátil do rodného městečka, ve kterém spáchal svoji první vraždu.
Halloween vyjde 8. září 2026 na PC, PS5 a Xbox Series X/S