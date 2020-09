Google dává dohromady herní vývojáře, kteří mají zaplnit obsahem Stadii

25. 9. 2020 15:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Služba Google Stadia se při svém odhalení profilovala jako budoucnost hraní, nevydařený launch a stále trvající nedostupnost na většině trhů ale streamovacímu řešení od Googlu vzala vítr z plachet, který velmi promptně převzal a zužitkoval Microsoft se svým xCloudem.

Google to ovšem nevzdává a chce na svou stranu kromě velkých jmen dostat i menší a nezávislé vývojáře. Pro ty je samozřejmě velmi náročné počítat při tvorbě her s další platformou, která je navíc zcela nová a do značné míry neprobádaná. Technologický gigant se jim to snaží usnadnit jednak finanční pomocí, jednak poskytnutím až pěti vývojářských kitů a technické asistence pro vývoj v enginu Unity.

Společnost nyní představuje sedmero studií pod hlavičkou Stadia Makers. Jedná se o malé a střední týmy, které už mají několik let zkušeností, nějaké ty vydané tituly a momentálně pracují na projektech, které by měly rozšířit nabídku Stadie. Některé z nich pozvala firma sama, jiné chtěly na vlastní kůži poznat výhody cloudového hraní.

Obecně je všechny spojuje nadšení z potenciálu, který nová technologie nabízí. Stadia slibuje možnost rozšířit hry mezi obrovské množství hráčů, kteří nepotřebují dedikovaný hardware, ale stačí jim pouhý prohlížeč a stabilní připojení k internetu. Mezi hlavní výhody, které tvůrci ze Stadia Makers zmiňují, patří i podpora Googlu, která jim umožňuje například najmout více členů týmu, kteří by pracovali na portech pro jiné platformy, zatímco ostatní vylepšují jádro hry.

Mezi hry, které se v rámci programu nyní připravují, patří třeba Death Carnival od studia Furyion, Figment: Creed Valley od Bedtime Digital nebo Kaze and the Wild Masks od PixelHive.

Podle herního designéra Stephena Dantona z 2 Ton Studios, kteří momentálně pracují na Unto the End, prochází herní průmysl velmi zajímavými změnami. Hry jsou větší a dražší, a to i menší tituly, jako je právě Unto the End. V budoucnu nás čekají velké změny v tom, jak se tvoří a prodávají a jak jsou vnímány hráčskou i mainstreamovou veřejností. A v takovém světě dle Dantona bude vzrůstat význam programů, jako jsou právě Makers, aby i menší týmy byly slyšet a mohly zasáhnout kýžené publikum.