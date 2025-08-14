Football Manager po přeskočeném ročníku dorazí na podzim

S dalším ročníkem se po dvouleté pauze vytasí zajetá manažerské série Football Manager. Na začátku roku další díl oblíbeného simulátoru šéfa fotbalového týmu Sega zařízla - Football Manager 25 měl komplikovaný vývoj, kterému házel klacky pod nohy převážně přechod na engine Unity, což vedlo k odkladům a následnému zrušení. O půl roku později je ale Football Manager zpátky... a ne, nemá číslo 25, nýbrž 26, a ano, vyjde ještě letos.
O novinkách zatím můžeme pouze spekulovat, protože kratičký teaser toho moc nenapověděl. Neznáme platformy, datum vydání má být letos na podzim. Podle úniků, které zveřejnil server The Daily Star, pochází velká část assetů ze zrušeného FM25.
Ten měl být přelomovým dílem série s kompletně překopanou hrou od základů, nebyla v plánu jen další iterace s aktualizovanou soupiskou hráčů. Což se nakonec nepovedlo a pochodeň zdvihne Football Manager 26. Otázkou zůstává, jestli bude možné vést nároďák, na což v 25 nebyl čas a měli bychom se jej dočkat až s dalším, tedy letošním ročníkem.
Velkou změnou bude taky přepracování hlavního menu. Sports Interactive chtějí simulovat hraní za současného trenéra, který pobíhá po pažitu s tabletem, spíš než by se prohrabával stohy mailů. Nově budete o taktice místo textového úkolníku rozhodovat přes speciální portál.
Footbal Manager 26 by měl být novým začátkem, do kterého i dlouholetým fanouškům bude trvat nějakou dobu naskočit a naučit se s novinkami pracovat. Jestli se to povede, se dozvíme už za několik měsíců.