Sega píská konec. Football Manager 25 se ruší

Bylo to nevyhnutelné. Ačkoliv měl být Football Manager 2025 dalším přelomovým ročníkem v rámci série – a spíše právě proto – nakonec se jej nedočkáme. Kvůli problémům s vývojem hry na novém enginu (Unity) a spoustě práce nejprve došlo k odkladu na březen 2025, nyní vydavatel přistoupil k definitivnímu zrušení.

Je třeba zdůraznit, že už odklad na březen byl nevídaný, protože jednotlivé ročníky mají životnost většinou onen jeden rok a takhle by FM2025 přišel o polovinu sezóny. Nakonec ji tak fotbalový manažer raději vynechá úplně.

zdroj: Sega

Celý popis toho, co mělo být ve hře nového, najdete v tomto článku a nebyly to malé věci. Nicméně, už v době představení změn bylo jasné, že ne vše je v pořádku. V ročníku měly kvůli časovému tlaku chybět kupříkladu nároďáky. Teď už ale není třeba spekulovat nad tím, jak by hra bez některých funkcí vypadala, protože Sega nakonec vývoj, respektive spíše vydání, zastavila.

V oficiálním oznámení se dočtete, že se studio Sports Interactive omlouvá všem fanouškům a také těm, kteří si hru předobjednali. Ve spoustě květnaté mluvy se ale především dozvíte to, že vývoj zkrátka nepostupoval tak, jak si tým představoval. Neustále bylo co opravovat a zlepšovat: „Mohli jsme hru vydat v tomto stavu a postupně ji opravovat, ale to by nebyla správná věc. Další odklad také nepřipadal v úvahu, protože jsme byli už v březnu a pozdější datum by bylo příliš pozdě v rámci fotbalové sezóny, abychom od hráčů mohli čekat, že si koupí další hru ve stejném roce.“

Popravdě, je to jediné rozumné řešení a je dobře, že Sega a Sports Interactive k tomuto rozhodnutí dospěli. Je to samozřejmě škoda pro samotný tvůrčí tým, který po obrovské snaze a nemalých investovaných penězích získal oficiální licenci Premiere League, ale zdravý rozum zvítězil.

A to i přesto, že půjde pro vydavatele o citelnou ránu v oblasti příjmů. Football Manager je každý rok prodejní stálicí a představuje tradiční titul pro spoustu fotbalových fanoušků, kteří hledají jiný zážitek, než je FIFA, tedy pardon, EA Sports FC.

V tuhle chvíli je pro tvůrce i hráče lepší zaměřit se na další, už letošní ročník. Vývojáři snad zvládnou zkrotit vše, co potřebují, a my se, doufejme, dočkáme vydání v listopadu, s novým letopočtem v názvu.