Football Manager 25 bude velkým přelomem v historii série

18. 9. 2024 17:00 | Preview | autor: Aleš Smutný

Co si budeme nalhávat, Football Manager je sérií, která dělá ve svých ročnících spíše drobné krůčky a vždycky jednou za několik let přinese kompletní předělávku velké části systémů. Po poměrně dlouhé době bude podobným přelomovým ročníkem ten letošní, který nese název Football Manager 25. Takže ne, v názvu změnu nepostřehnete.

Ve hře samotné ale už ano. Asi tou největší bude konec inboxu, tedy hlavního menu hry, odkud jste se dostávali ke všemu důležitému. Dlouholetý šéf vývoje Miles Jacobson vysvětluje, že změna už byla třeba a ostatně, dnes už stejně trenéry nevidíte, že by pořád seděli u e-mailu, ale spíš pobíhají s tabletem v ruce.

Jacobson doslova o novém ročníku říká: „Tohle není pokračování FM24. Tohle je nová generace Football Manageru. První kapitola v nové knize téhle série a od ní se vše budoucí bude dál rozvíjet.“ Zároveň dodává, že nechce věci přespříliš vychválit předem, protože to nikomu nepomůže.

Šéf vývoje, který je na svém postu už řadu let a drží prst na tepu vývoje téhle série, je v rozhovoru pro Eurogamer příjemně otevřený a jasně ukazuje, že už má své zkušenosti jak s vývojem, tak PR stránkou věci, což mu dodává sympatické neotřelé charisma člověka, který nemusí věšet marketingové fráze na novinářský nos.

Výčet zásadních změn? Inbox mizí, sociální sítě mizí, mizí módy Challenge, Versus, Fantasy Draft i Create-a-Club a překvapivě v FM25 nebude ani možnost vést nároďák. U něj jsou ovšem důvody k absenci odlišné od zbytku. Sports Interactive chtějí celé trénování nároďáků přepracovat a prostě neměli dost času vyvinout režim tak, aby výsledek odpovídal tomu, co chtějí v novém ročníku změnit a vylepšit. Takže se na národní týmy máme těšit až v příštím ročníku, tedy ve FM26.

zdroj: Vlastní

Pokud budete postrádat další zrušené režimy, je to pro vás asi smutné zjištění, nicméně jste patřili k polovině jediného procenta hráčů, kteří tyto módy hráli. Co mne překvapilo, je fakt, že za národní týmy hrálo jen 5,6 procenta hráčů, což ovšem studio nevede k jejich zrušení, ale spíš tomu, že chtějí tuhle část hry kompletně předělat a zlepšit, aby jich příště přilákala víc.

Co ještě zmizí? Překvapivě „shouty“, tedy pokyny, které rozdáváte během zápasu. Důvod? Jacobson prostě nebyl s jejich podobou spokojený. „Nebylo to dost dobré. Nedosahují našich standardů a hlavně to nefungovaly tím způsobem, jakým hráči mysleli, že fungují.“ No a tak se zuřivé křičení od čáry do kompletně překopaného Football Manageru nedostalo.

Co se týče inboxu, Sports Interactive se opravdu snaží, aby hra zvládla simulovat hraní za současného trenéra. Tedy, nejspíš hlavně za anglického trenéra, protože v naší lize nejde úplně říct, že jsme se modernizovali na západní a ostrovní styl… ale díky Football Manageru můžeme snít.

Nově tedy nahradí primárně textový úkolovník, kterým inbox byl, speciální portál, který vám ukáže veškerá důležitá data o týmu. Vy se následně rozhodujete, které části managementu se zrovna chcete věnovat. Pořád vám budou chodit zprávy a tak dále, nicméně jejich správa už by neměla být tím centrálním prvkem.

Jacobson jasně říká, že základní forma, jak se bude nový Football Manager hrát, zůstane v jádru totožná, ovšem hráči poznají změnu okamžitě. „Skalní hráči FM mají už vycvičenou svalovou paměť a její část se budou muset prostě přeučit. Někdo to zvládne hned, někomu to bude chvíli trvat.“

Z celého rozhovoru je hodně cítit, jak je Jacobson rád, že se značka zase výrazně posouvá vpřed, protože nevyhnutelná stagnace v současné verzi už byla cítit i na straně vývojového týmu. „Pro mne je objevování nových systémů tou nejvíc vzrušující částí. Nechci, aby každý objevil všechno, co ve hře je, během dvou hodin. Chci, aby lidé objevovali nové věci i po 500 nebo 750 hodinách hraní. To je ona dlouhodobá hratelnost, na kterou cílíme,“ vysvětluje šéf vývoje. Pokud náhodou nemáte s FM zkušenosti, mohu vám říct, že tohle rozhodně nejsou nadsazená čísla, není problém mít v ročníku řádově stovky, u opravdových nadšenců i tisíce hodin.

Jednou z největších změn na pozadí vývoje je přesun od vlastního enginu, který už přestával stačit, k Unity. Bude zajímavé sledovat, jak se změní jak výkon enginu, tak i samotné zpracování zápasů - ani ne tak z hlediska vizuální stránky, jako spíš funkčnosti.

Jacobson se rozpovídal i o tom, proč studio odmítá používat generativní AI na to, aby řešila tiskové konference a rozhovory s hráči. „Tohle prostě generativní AI nedokáže. Kdo někdy používal chatbota, chápe, co tím myslím. Navíc by to prostě nešlo smysluplně otestovat. Stejně tak by nám to nedovolilo právní oddělení. A nedovolily by to ani naše licenční smlouvy. Takže ne, nebudeme generativní AI na tiskovky používat.“

Zároveň dodává, že třeba zápasový engine je AI, aby vzápětí dodal, že umělá inteligence pro ně není ničím novým, s podtextem, že se AI systémy používaly dávno předtím, než přišla současná vlna chatovacích systémů. „Navíc silně věřím v etickou AI, což je využití generativní AI způsobem, který nebude nikoho stát jeho práci,“ vysvětluje Jacobson.

I kvůli dokončení zcela nové verze hry bude tradiční vydání začátkem listopadu v případě Football Manageru 25 přesunuté na konec listopadu, zatím bez konkrétního data. Sports Interactive budou navíc moci využívat pro ostrovní i evropský trh opravdu velkou novinku, a to oficiální licenci na anglickou Premiere League.