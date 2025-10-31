Filmové Call of Duty začíná nabírat obrysy. Paramount sází na silné tvůrčí duo

Filmová adaptace Call of Duty se plánuje už dlouhé roky, ale teď to konečně vypadá, že se projekt opravdu hýbe kupředu. Studio Paramount nedávno oficálně potvrdilo zahájení příprav a podle informací magazínu Deadline už film na motivy jedné z nejslavnějších akčních sérii našel i své klíčové tvůrce.
Paramount do projektu zjevně vkládá velké naděje, jelikož k němu přilákal dvě výrazná jména. Film povedou Taylor Sheridan a Peter Berg. Sheridana můžete znát především díky úspěšnému seriálu Yellowstone nebo drsnému thrilleru Wind River, zatímco Berg stojí za filmy jako Deepwater Horizon: Moře v plamenech či Na život a na smrt (a ano, také za strašlivou Bitevní lodí).
Berg se ujme režie i scénáře, na jehož tvorbě bude spolupracovat právě Sheridan. Oba zastanou producentskou roli, takže se dá očekávat, že tvůrčí kontrolu budou mít pevně ve svých rukou. Studio přitom slibuje, že film zachová všechny „charakteristické prvky“ série, aby si v kinech mohli vrnět všichni fanoušci. Snad to neznamená, že vojáci budou mít zářivé kosmetické doplňky a divoké oblečky.
Vzhledem k tomu, že má dvojice bohaté zkušenosti s akčním žánrem, jen těžko si představit lepší kandidáty. Zároveň jsou oba docela blízcí přátelé a navíc spolu už v minulosti spolupracovali, mimo jiné na Wind River nebo na oceňovaném moderním westernu Za každou cenu, který získal čtyři nominace na Oscara. Jejich chemie tedy funguje a Paramount doufá, že ji přetaví i do velkolepého válečného spektáklu.
Podle dostupných informací má Taylor Sheridan v roce 2029 přejít z Paramountu k NBCUniversal, takže se premiéra Call of Duty dá realisticky očekávat během příštích tří let. Kdybyste snad potřebovali „dospělou“ videoherní zábavu na stříbrném plátně dřív, 7. května 2026 má premiéru Mortal Kombat II. A nevypadá vůbec zle.