Filmové Call of Duty začíná nabírat obrysy. Paramount sází na silné tvůrčí duo

31. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Call of Duty: Modern Warfare III
Call of Duty: Modern Warfare III
Call of Duty: Modern Warfare III
Filmová adaptace Call of Duty se plánuje už dlouhé roky, ale teď to konečně vypadá, že se projekt opravdu hýbe kupředu. Studio Paramount nedávno oficálně potvrdilo zahájení příprav a podle informací magazínu Deadline už film na motivy jedné z nejslavnějších akčních sérii našel i své klíčové tvůrce.

Paramount do projektu zjevně vkládá velké naděje, jelikož k němu přilákal dvě výrazná jména. Film povedou Taylor Sheridan a Peter Berg. Sheridana můžete znát především díky úspěšnému seriálu Yellowstone nebo drsnému thrilleru Wind River, zatímco Berg stojí za filmy jako Deepwater Horizon: Moře v plamenech či Na život a na smrt (a ano, také za strašlivou Bitevní lodí).

Berg se ujme režie i scénáře, na jehož tvorbě bude spolupracovat právě Sheridan. Oba zastanou producentskou roli, takže se dá očekávat, že tvůrčí kontrolu budou mít pevně ve svých rukou. Studio přitom slibuje, že film zachová všechny „charakteristické prvky“ série, aby si v kinech mohli vrnět všichni fanoušci. Snad to neznamená, že vojáci budou mít zářivé kosmetické doplňky a divoké oblečky.

Mortal Kombat 2
Aktuality
Warneři už před premiérou dvojky chystají filmový Mortal Kombat III

Vzhledem k tomu, že má dvojice bohaté zkušenosti s akčním žánrem, jen těžko si představit lepší kandidáty. Zároveň jsou oba docela blízcí přátelé a navíc spolu už v minulosti spolupracovali, mimo jiné na Wind River nebo na oceňovaném moderním westernu Za každou cenu, který získal čtyři nominace na Oscara. Jejich chemie tedy funguje a Paramount doufá, že ji přetaví i do velkolepého válečného spektáklu.

Podle dostupných informací má Taylor Sheridan v roce 2029 přejít z Paramountu k NBCUniversal, takže se premiéra Call of Duty dá realisticky očekávat během příštích tří let. Kdybyste snad potřebovali „dospělou“ videoherní zábavu na stříbrném plátně dřív, 7. května 2026 má premiéru Mortal Kombat II. A nevypadá vůbec zle.

Tagy:
Hollywood filmy filmová adaptace FPS střílečka válečná 2. světová Call of Duty
Zdroje:
Variety, Deadline
Hry:
Call of Duty Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Black Ops 7
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
