Euro Truck Simulator 2 pomáhá vědcům bojovat proti únavě řidičů

10. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Hry mnohdy mají přesah do skutečného světa, a dokonce v případě simulátorů mohou realitu i ovlivnit. Euro Truck Simulator 2 se například používá při výzkumu únavy řidičů za pomocí chytrých technologií. Zajímavý příběh na svých stránkách zveřejnili přímo tvůrci z SCS Software.

Michal Martinka z katedry oděvnictví Technické univerzity v Liberci používá relaxační hru o dopravě materiálů a zboží po Evropě jako klíčový prvek pro svůj výzkum. Pracuje totiž na chytrém textilu, který za pomocí senzorů monitoruje vitální funkce řidiče a dokáže včas rozpoznat únavu při dlouhé cestě. Bezpečnostní prvek by mohl pomoci například dálkovým řidičům z povolání, a proto je nejlepším trenažérem právě Euro Truck Simulator 2.

zdroj: SCS Software

„ETS2 je nejvhodnější a nejpraktičtější nástroj, který dokáže simulovat reálné podmínky řidičů. Hra nám umožňuje zkoumat únavu bezpečně a zároveň dokážeme modelovat dlouhé hodiny řízení,“ říká Martinka s tím, že testování technologie ve skutečné dopravě v reálném vozidle by bylo potenciálně příliš nebezpečné.

Vědecký tým sbíral data šest měsíců. Simulátor, zkonstruovaný ze skutečné sedačky z auta a volantu, umístili do učebny vysoké školy a řídili podle reálného rozvrhu. Zhruba od šesti hodin ráno do dvou, tří odpoledne, aby se co nejlépe vcítili do kůže řidiče kamionu a hlavně získali potřebná data o tom, jak na ně působí únava.

Tým sledoval vzorce dýchání, aby dokázal přesně určit, kdy například řidič podlehne mikrospánku. „Moderní auta mají často senzory únavy, ale nejsou vždy přesné. Naše chytré tričko je mnohem přesnější. Senzory v něm jsou navíc takřka neviditelné, materiál je i omyvatelný,“ vysvětluje Martinka a dodává, že o vynález projevili zájem i na jiných univerzitách v Česku, ale i v Japonsku.