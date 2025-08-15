Enzo Favara se nefláká. Mafia: The Old Country ukazuje první statistiky a slibuje volnou jízdu
Mafia: The Old Country se ani v letošním nabitém roce neztratí. Návrat ke kořenům organizovaného zločinu se povedl, vysloužil si pozitivní kritické ohlasy a fanoušci jsou obecně také spokojení. A ve skutečnosti to vypadá, že mohou být i tvůrci.

Oficiální prodejní čísla zatím dostupná nejsou, ale společnost Sensor Tower už přišla s prvními odhady. Z jejich průzkumů maloobchodního prodeje vyplývá, že se za prvních 5 dní povedlo mezi hráče dostat přes 800 tisíc kopií. Zajímavé na tom je, že nejlépe se titulu daří na PlayStationu, který si ukousl 48,67 % z prodejního koláče. Za ním je s 37,86 % Steam a na posledním místě najdete Xbox se 13,47 %.

Dle jejich zprávy jde o silné startovní prodeje podmíněné stávající popularitou značky. Úspěch na PlayStationu zase může reflektovat skutečnost, že místní exkluzivity jsou spíše singleplayerové a zaměřené na příběh, stejně jako gangsterská novinka. Průměrný čas strávený ve hře se dle jejich měřítek pohybuje kolem 8 hodin a 48 minut.

zdroj: Vlastní

Co naopak pochází z oficiálního zdroje, jsou první statistiky. Hangar 13 zveřejnil, že od vydání padlo 600 milionů výstřelů, hráči získali 10 miliard místní měny, odpravili 185 milionů nepřátel a obvázali se s pomocí 17 milionů bandáží.

Mafia: The Old Country
Recenze
Mafia: The Old Country – recenze sicilské gangsterky

Hra má za sebou sympatický start, na nějž se studio pokusí navázat dodatečnou podporou. Už teď slíbilo, že v následujících měsících vyjde plnohodnotná volná jízda, abyste mohli Sicílii řádně prozkoumat. Společně s tím dorazí i dosud nespecifikované nové aktivity. Vše přirozeně za tu nejlepší cenovku nula korun.

Jestli jste příběh Enza Favara dosud neokusili, za 49,99 euro to můžete udělat na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Součástí je česká lokalizace v podobě titulků i dabingu. S rozhodováním o pořízení vám jistě pomůže také Kubova recenze.

