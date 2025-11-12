Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows přináší nové hratelné postavy a bossy

Roguelite spin-off veleúspěšné soulsovky Elden Ring se za necelý měsíc dočká rozšíření. Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows vám v poměrně standardním DLC dá znovu důvod s dalšími až dvěma hráči navštívit Limveld a pokusit se zdolat některého z místních Nočních pánů.
Známou hratelnost z velké hry v Nightreign obohacuje náhodně generovaná kořist, hratelné třídy s pevně danými schopnostmi, a v neposlední řadě i časový pres, protože se v rámci tří dnů smršťuje hrací plocha. The Forsaken Hollows je pak rozšíření, které výčtem nového obsahu příliš nepřekvapí – obdržíte zkrátka všeho trochu víc.
Je dobré zmínit, že od vydání na jaře Nightreign obdržel několik velkých bezplatných updatů, které představily například obtížnější režim Deep of Night nebo silnější verze závěrečných bossů Everdark Sovereigns.
The Forsaken Hollows v prvé řadě rozšíří ansámbl hratelných postav o dvě třídy. Učenec se, podobně jako čarodějka, zaměřuje na kouzla a průzkum bojiště. Hrobník pak udělá radost všem milovníkům buildů kolem síly a víry.
Ranky se rozšíří i protivníkům, v čele se dvěma novými Nočními pány. Samotná herní mapa pak získá nový ráz v události Shifting Earth: The Great Hollow, při které se uprostřed Limveldu utvoří obrovská propast plná exotický ruin, chrámů a prokletých krystalů.
„Elden Ring: Nightreign je odvážný experiment, který úspěšně spojuje návykovou roguelite hratelnost s tím nejlepším ze soulsovek – výtečným soubojovým systémem a neustálým pocitem výzvy. Hra exceluje v multiplayeru, kde přináší silné momenty spolupráce, efektivní role v partě a neustálou akční jízdu bez hluchých míst. Na druhé straně naráží na limity ve hře pro jednoho – frustrace ze ztracených běhů, absence možností komunikace a některé bossfighty bez šťávy brání tomu, aby šlo o plnohodnotný zážitek na úrovni hlavní hry. Nightreign je ideální pro zkušené hráče Elden Ringu, kteří touží po pořádné dávce soubojů a experimentování s buildy. Nováčky ale nejspíš odradí,“ psal jsem v květnu v recenzi.
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows vyjde 4. prosince na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.