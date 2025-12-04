zdroj: Skyblivion

Do Cyrodiilu na Vánoce nezavítáme. Skyblivion se opět odkládá

4. 12. 2025

Skyblivion
The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
The Elder Scrolls Renewal: Skyblivion
Skyblivion, jeden z nejambicióznějších fanouškovských projektů poslední dekády, se znovu odkládá. Modifikace, která má převést celý svět Oblivionu do enginu Skyrimu, měl vyjít ještě letos, tým dobrovolníků ale nakonec míří až na rok 2026... tentokrát závazně a doopravdy.

Tým zveřejnil nové vývojářské video (ke zhlédnutí výše), kde hlavní tvář projektu Rebelzize vysvětluje, co všechno je hotové a co zbývá doladit. Podle jeho slov je většina obsahu již hotová a na Skyblivionu stále pracuje přes 70 nadšenců. Po více než deseti letech vývoje se tak mod blíží do cílové rovinky.

Bylo by zbytečné uspěchat více než desetiletou práci uspěchíním posledních drobností. Mezi prvky, které týmu zbývá dodělat, je posledních několik 3D modelů a interiérů v Imperial City, odladění navigační mřížky tak, aby se NPC chovala správně a dokázala bez chyb procházet terénem a lokacemi a nějaká ta práce na celkovém odladění a výkonu, ke které patří také spousta hodin testování.

Z prvků, které jsou naopak ve hře už úplně hotové, Rebelzize zmiňuje kompletní mapu světa, na kterou se můžete podívat v interaktivní mapě projektu s prolinki na wiki Oblivionu. Dodělány byly také veškeré questové dungeony - včetně přepracovaných bossfightů a odměn. Hotové jsou také 3D assety jako například zbraně, zbroj, předměty. Je dobré podotknout, že drtivá většina prošla redesignem.

Zajímavé je, že letošní oficiální Oblivion Remastered modderům radost nezkazil. Tým jej vnímá jako přínos pro celou komunitu, a Bethesda dokonce tvůrcům Skyblivionu věnovala vlastní kopie remasteru jako poděkování. Vzhledem k tomu, že projekt existuje čistě díky fanouškovské práci, jde o příjemné gesto.

Ne vše ale probíhalo hladce. Jeden z bývalých členů týmu letos promluvil o snaze dostat mod ven rychleji, než bylo reálně možné. Vzhledem k tomu, že jde o neplacenou práci a obrovský objem obsahu, se uvnitř týmu řešil crunch. Podle současného vedení ale nyní pracují tempem, které nikoho neničí, čemuž svědčí i odklad na příští rok.

 

