Další hrou od tvůrce Spec Ops: The Line je znepokojivý horor Sleep Awake

28. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Velmi zajímavé duo silných popkulturních jmen pracuje na děsivém hororu Sleep Awake. Cory Davis (Spec Ops: The Line) a Robin Finck (Nine Inch Nails) vás vezmou na drásavou výpravu do světa, kde je spánek smrtelný. V posledním městě na Zemi neznámý teror Ticho unáší lidi, kteří upadnou do říše spánku.

Čím dál brutálnější pokusy zůstat vzhůru a pomatené, spánkem deprivované kulty stahují město do posledních apokalyptických dní. Jen vy můžete Ticho zastavit. A samozřejmě v takovém stavu nemusíte jít daleko pro nějakou tu halucinaci. Nepřátelé na vás budou číhat nejen ve skutečném světě v podobě sadistických únosů, ale i v tom přízračném na hraně mezi spánkem a bděním.

Hratelností půjde o klasický FPS horor ve stylu Amnesie. Hlavní zbraní bude plížení kolem nepřátel, plnění rébusů a survival. Tvůrci přímo skloňují prchání před protivníky, takže na fyzickou konfrontaci nedojde. Nicméně vám k tomu zahraje znepokojivý soundtrack zla od Robina Fincka z Nine Inch Nails.

A to nejlepší na konec: Na Sleep Awake nemusíme čekat vůbec dlouho. Hra vychází 2. prosince na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

