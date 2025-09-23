Da Vinciho střídá další velikán. Adventura The House of Tesla nabídne elektrizující hlavolamy

Je dost možné, že jste se s česko-slovenským studiem Blue Brain Games již setkali. Jejich sérii adventur The House of Da Vinci si vydobyla popularitu, z níž vznešly tři díly a jedna odbočka pro virtuální realitu. Pomalu se však naplnil čas k přechodu k jinému velikánovi, jímž Nikola Tesla rozhodně byl.
The House of Tesla se od předchůdců zase tolik neliší. Opět přinese různorodé hlavolamy, aby potrápily vaši šedou kůru mozkovou, inspirované mužem, který objevil střídavý proud. Dějištěm tentokrát není dílna, nýbrž opuštěná průmyslová budova jeho nejambicióznějšího projektu Wardenclyffe – město žijící v budoucnosti poháněné bezplatnou bezdrátovou elektrickou energií.
Přímo Tesla vám z pohledu vlastních očí ozřejmí všechny klíčové události, které k vzestupu i pádu vedly. Postupných řešením zapeklitých rébusů se před vámi odkryje příběhová mozaika, kde mimo jiné zjistíte, proč projekt nevyšel a z jakých důvodů jste zůstali osamoceni v obležení strojů.
Líbivé prostředí amerického 19. století okouzlí nejednou detailní scénou. Každý vyprávěný střípek z historie si navíc užijete nejen v anglickém, ale i českém dabingu, o který se postaral známý herec Ondřej Vetchý.
Do zkoumání záhad v The House of Tesla se pustíte už 23. září na PC. Před nákupem lze vyzkoušet bezplatnou demoverzi, abyste zjistili, jestli vás projekt baví a zda vám na něj stačí počítač. Ale vzhledem k tomu, že v minimálních požadavcích najdete grafickou kartu GeForce GTX 970, 16 GB RAM a klidně starší Intel Core i5, nemělo by vám nic stát v cestě.