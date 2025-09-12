Cronos: The New Dawn se neprodává špatně. Pokračování ale zřejmě nebude

Nový horor od polského Bloober Teamu zabodoval u kritiků, prodával se ale méně, než se v krakovských kancelářích čekalo. Cronos: The New Dawn v prvních nech prodal přes 200 tisíc kopií, což není nijak závratné číslo, vezmeme-li v potaz, že vyšel na všech platformách včetně Switche 2.
Na druhé straně měla hra menší rozpočet, takže nepotřebovala prodávat miliony, aby byla v plusu. „Náklady na vytvoření Cronos: The New Dawn byly odhadovány na více než 100 milionů polských korun (přes 644 milionů korun). Mohu vás ujistit, že rozpočet na vývoj rozhodně tak vysoký nebyl, a i když počítáme s velmi dobrými prodejními výsledky, bod zvratu není tak vysoko, jak uvádějí analytici. Jsme naprosto přesvědčeni o růstu investic a zisků společnosti. Všechny naše analýzy ukazují, že je vše v pořádku, ale samozřejmě budeme o úrovni prodejů informovat, jakmile dosáhneme významných milníků,“ řekl šéf Piotr Babieno polskému serveru Bankier.
Babieno také potvrdil, že v současné době nejsou plány udělat pokračování, byť nevylučuje nějakou formu návratu značky skrz jiná média jako film nebo seriál. Něco mi říká, že kdyby prodeje byly sedmiciferné, tak už jsou scenáristé u psacích strojů. Na druhé straně survival horor je pořád poměrně okrajový žánr. Své by o tom mohli vyprávět tvůrci Dead Space, ze kterého Cronos čerpá inspiraci.
V naší recenzi z minulého týdne si hra odnesla osmičku. „Cronos: The New Dawn je důkazem, že Bloober Team konečně našel svoje místo. Studio vystavělo survival horor s působivou estetikou, originálními monstry a chytrou prací s časem, který nostalgicky připomíná Dead Space či Silent Hill, ale zachovává si vlastní identitu. Atmosféra, vizuál i příběh táhnou hru dopředu a i když ji občas brzdí drobné designové přešlapy, jde o jednu z nejlepších žánrových novinek posledních let,“ napsal Michal Krupička.