Co se stalo s The Wolf Among Us 2? Tvůrci odevzdali scénář i animace a věnují se vlastní hře

Pokračování temné adventury The Wolf Among Us 2 je opředeno mlhou tajemství – všichni o něm mluví, ale nikdo ho pořádně neviděl. Oznámené bylo už v roce 2017, o rok později celý projekt pohřbil krach studia Telltale. Pak se v roce 2019 zázračně vrátil, aby se v roce 2023 znovu ztratil pod tíhou únavy z crunche. Od té doby se po vytouženém pokračování noirové detektivky zase slehla zem.
Eurogamer měl možnost si promluvit s bývalými členy studia Telltale, kteří pod hlavičkou nového studia AdHoc pracují na superhrdinské strategické adventuře Dispatch. Tvůrci hry Nick Herman a Pierre Shorette předtím pracovali právě na The Wolf Among Us 2. „Napsali jsme celou druhou sérii. Myslíme, že byla lepší než ta první. Byli jsme hrdí na to, co vznikalo, testovali jsme animace, cutscény… Jenže Telltale potřebovalo víc času. My jsme projekt neřídili, byli jsme jen jejich partner. Nemohli jsme si dovolit čekat s rukama v klíně, takže jsme museli jít dál a pustili se do Dispatch, aby studio přežilo. Oni si to řešili po svém,“ vzpomíná Herman.
Na závěr dodal: „Jsme zvědaví, co s tím udělají. Netuším, kolik z našeho scénáře se ve výsledku objeví. Ale kdybychom někdy mohli dokončit naši verzi, myslím, že by ji hráči milovali. Takže: hodně štěstí.“
A tím se dostáváme k Dispatch, první vlastní hře studia AdHoc. Jde o komediální příběh ze kancelářského prostředí se superhrdiny, který kombinuje klasické telltalovské filmové vyprávění s rozhodnutími, ale navíc přidává minihry a trochu té strategie.
V hlavní roli se objeví Aaron Paul (Jesse z Breaking Bad) coby Robert Robertson, hrdina-úředník, který bude z kanclu posílat skupinky superhrdinů řešit různější problémy. Mezi tím vás čeká spousta dialogů a příběhových voleb. Dispatch bude vycházet epizodicky, ale ve výrazně kratším okně, než tomu bylo u Telltale. Všech osm plánovaných dílů dorazí v rámci jednoho měsíce od vydání 22. října. Na Steamu je už teď k dispozici hratelné demo.