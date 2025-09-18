Co se stalo s The Wolf Among Us 2? Tvůrci odevzdali scénář i animace a věnují se vlastní hře
zdroj: Telltale

Co se stalo s The Wolf Among Us 2? Tvůrci odevzdali scénář i animace a věnují se vlastní hře

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

18. 9. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

The Wolf Among Us: Season 2
The Wolf Among Us: Season 2
The Wolf Among Us: Season 2
Galerie

Pokračování temné adventury The Wolf Among Us 2 je opředeno mlhou tajemství – všichni o něm mluví, ale nikdo ho pořádně neviděl. Oznámené bylo už v roce 2017, o rok později celý projekt pohřbil krach studia Telltale. Pak se v roce 2019 zázračně vrátil, aby se v roce 2023 znovu ztratil pod tíhou únavy z crunche. Od té doby se po vytouženém pokračování noirové detektivky zase slehla zem.

Eurogamer měl možnost si promluvit s bývalými členy studia Telltale, kteří pod hlavičkou nového studia AdHoc pracují na superhrdinské strategické adventuře Dispatch. Tvůrci hry Nick Herman a Pierre Shorette předtím pracovali právě na The Wolf Among Us 2. „Napsali jsme celou druhou sérii. Myslíme, že byla lepší než ta první. Byli jsme hrdí na to, co vznikalo, testovali jsme animace, cutscény… Jenže Telltale potřebovalo víc času. My jsme projekt neřídili, byli jsme jen jejich partner. Nemohli jsme si dovolit čekat s rukama v klíně, takže jsme museli jít dál a pustili se do Dispatch, aby studio přežilo. Oni si to řešili po svém,“ vzpomíná Herman.

The Legend of Vox Machina
Novinky
Herci z Critical Role pracují na vlastní hře ze světa Vox Machina

Na závěr dodal: „Jsme zvědaví, co s tím udělají. Netuším, kolik z našeho scénáře se ve výsledku objeví. Ale kdybychom někdy mohli dokončit naši verzi, myslím, že by ji hráči milovali. Takže: hodně štěstí.“ 

A tím se dostáváme k Dispatch, první vlastní hře studia AdHoc. Jde o komediální příběh ze kancelářského prostředí se superhrdiny, který kombinuje klasické telltalovské filmové vyprávění s rozhodnutími, ale navíc přidává minihry a trochu té strategie.

V hlavní roli se objeví Aaron Paul (Jesse z Breaking Bad) coby Robert Robertson, hrdina-úředník, který bude z kanclu posílat skupinky superhrdinů řešit různější problémy. Mezi tím vás čeká spousta dialogů a příběhových voleb. Dispatch bude vycházet epizodicky, ale ve výrazně kratším okně, než tomu bylo u Telltale. Všech osm plánovaných dílů dorazí v rámci jednoho měsíce od vydání 22. října. Na Steamu je už teď k dispozici hratelné demo.

Smarty.cz
Tagy:
strategie fantasy adventura pohádka příběhová telltale superhrdina
Zdroje:
Eurogamer, AdHoc Studio
Hry:
The Wolf Among Us 2 Dispatch
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Nintendo Virtual Boy
Nintendo Virtual Boy
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Resident Evil Requiem – Nintendo Switch 2
Hades II – Launch Trailer
Hades II – Launch Trailer
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
The Super Mario Galaxy Movie - Oznámení
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Hollow Knight: Silksong || GamesPlay
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Tainted Grail: The Fall of Avalon – Aktualizace 1.1
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Fight Club #741 – o metroidvaniích: Od Metroidu po Silksong
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Elden Ring Nightreign - Deep of Night
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Pacific Drive: Whispers in the Woods - Oznámení
Halls of Torment - Visit the Boglands
Halls of Torment - Visit the Boglands
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení

Nejnovější články