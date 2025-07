Herci z Critical Role pracují na vlastní hře ze světa Vox Machina

23. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Svět Exandrie, známý fanouškům Dungeons & Dragons díky fenoménu Critical Role a animovanému seriálu The Legend of Vox Machina, má nakročeno k digitálnímu rozšíření – vzniká totiž videohra, která se odehrává právě v tomto fantasy univerzu. Fanoušci si však ještě nějakou dobu počkají.

Za herní adaptací stojí spolupráce mezi Critical Role a nezávislým losangeleským studiem AdHoc, které se kromě hry ze světa Exandrie pustilo také do společného vývoje dalšího herního projektu s názvem Dispatch. Ten má být základem širší značky, zahrnující animovaný seriál, sběratelské předměty i deskové hry.

Partnerství se zrodilo poté, co se Travis Willingham – herec, šéf Critical Role a hlas známý z mnoha herních i animovaných projektů – zúčastnil konkurzu právě na Dispatch. Nadchla ho vyspělost grafické stylizace, tón vyprávění i celková koncepce hry. Když pak viděl její demo, byl natolik ohromen animací, že okamžitě kontaktoval spoluzakladatele AdHoc, Nicka Hermana, s otázkou, zda by šlo vytvořit podobně působivou hru i pro Critical Role. Na podzim 2024 si pak tým Critical Role i studio plácly a začaly vznikat první koncepty hry ze světa Exandria.

Zatím je vývoj hry zasazené do Exandrie teprve v zárodku. Willingham ale naznačil, že by se titul mohl inspirovat formátem Dispatch, tedy důrazem na vyprávění, volby hráče a dramatickou strukturu. „Probíráme rozsah, rozpočet, základní prvky, bez kterých se neobejdeme a samozřejmě to, že hráči budou chtít potkat své oblíbené postavy,“ uvedl pro Variety. Zmínil také, že příběh hry by mohl být zasazen mezi hlavními kampaněmi, přičemž se zvažuje účast postav z Vox Machina, Mighty Nein, Bells Hells – nebo jejich kombinace.

Videohra z prostředí Critical Role byla dlouholetým snem, který se teď konečně začíná rýsovat. Podle Willinghama ale nepůjde o žádné velkorozpočtové AAA dílo, místo toho chce tým vytvořit projekt středního rozsahu, který bude smysluplně zvládnutelný z hlediska času i nákladů. Doba vývoje se proto odhaduje na několik let, nikoliv dekádu.

Vedle hry z Exandrie vzniká i zmíněný titul Dispatch, akčně laděná komediální hra z prostředí superhrdinského call centra, kde budete řídit nesourodý tým bizarních hrdinů a rozhodovat, koho poslat řešit jakou krizi, zatímco se snažíte přežít byrokracii i osobní konflikty. Hlasy kancelářskému ansámblu propůjčili nejen členové Critical Role jako Matthew Mercer či Laura Bailey, ale také hollywoodští herci Aaron Paul a Jeffrey Wright nebo internetové osobnosti JackSepticEye či MoistCr1TiKaL. Hra má vyjít koncem roku 2025.

zdroj: AdHoc Studio

Na animovaném poli se Critical Role rovněž činí. Amazon MGM Studios má za sebou tři řady úspěšného seriálu The Legend of Vox Machina a čtvrtá už je objednaná. Další projekt, Mighty Nein, založený na druhé kampani Critical Role, míří rovněž na platformu Prime Video.

Amazon má s Critical Role podepsanou exkluzivní smlouvu o přednostním právu na nové projekty a Willingham by byl rád, kdyby se i Dispatch jednou dočkal animovaného zpracování. Jak se zdá, univerzum Critical Role má do budoucna otevřeno vícero cest, tentokrát i tu herní.