Civilizační strategie Ara: History Untold vstupuje do nové éry. Představuje nové systémy
Civilizační strategie Ara: History Untold vstupuje do nové éry. Představuje nové systémy

11. 9. 2025 14:30

Ara: History Untold
Ara: History Untold
Ara: History Untold
Oxide Games s Ara: History Untold předvedli povedenou civilizační strategii inspirovanou kultovní sérií Civilization. Zážitek nicméně nebyl ideální a existovalo mnoho aspektů, které by se daly zlepšit, upravit či přidat. Toho si je vědom i samotný tým, proto titul s aktualizací 2.0 posouvá do nové éry.

Update zvaný Revolutions představí jednotky agitátorů, aby v sousedních regionech podnítily povstání a prostřednictvím svého vlivu se jej pokusily k vám připojit, čímž se odemkne druhá forma dobývání v podobě ideologické subverze. Každá civilizace navíc dostane unikátní jednotku, takže Japonci na bojiště dorazí se svými samuraji, zatímco Mongolové posílí o lučištníky na koních.

Novinkami jsou i systémy vlivu a kultury generující novou měnu používanou k získávání nových rysů a rozšiřování území prostřednictvím nároků, takže vznikne alternativa k vojenské expanzi. Mikromanagement výrobních front mezitím nahradí kontrola zásob a priorit, aby odpadla nutnost neustálho mikromanagementu.

zdroj: Microsoft

„Jsme opravdu nadšení, že můžeme do Ara zavést kulturu jako herní mechanismus. Role 'měkké síly' nelze podceňovat. Ačkoliv vojenské dobývání zůstává bezprostředním způsobem, jak rozšířit své území, opravdu jsme chtěli hráčům nabídnout i jiné způsoby, jak zlepšit kontrolu nad světem. To platí zejména v pozdějších fázích hry, kdy části zaměřené na průzkum a expanzi dosáhnou svého maxima,“ řekl Brad Wardell, generální ředitel společností Stardock a Oxide

Ara: History Untold
Recenze
Ara: History Untold – recenze strategie inspirované Civilizací

Vůdci se mezitím dočkali přepracování. Dostanou nové jedinečné mechanismy, vlastnosti i schopnosti, aby na mapě měli zásadnější vliv. Ten by se měl projevit u protivníků řízených umělou inteligencí obohacených o adaptivní AI, která se přizpůsobuje výkonu hráče a nabízí uvěřitelnější počínání. Generování map se také dočkalo přepracování, aby se realisticky seskupovaly přírodní zdroje a cesty obchodu.

Vše jde ruku v ruce s přepracovaným uživatelským rozhraním vytvořeným pro moderní displeje a obohaceným o další možnosti přístupnosti a přizpůsobení. Opomenutý nezůstal ani výkon, aby méně zatěžoval procesor a urychlil tahy.

Ara: History Untold se do nové podoby zformuje 24. září. Zájemci aktualizaci ji už mohou zkoušet skrze preview.

