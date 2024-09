Ara: History Untold – recenze strategie inspirované Civilizací

Teprve až letos pořádně doceňuji genialitu Civilization VI. Hra je tady s námi už osm let, mám v ní stovky hodin, takže s velkým očekáváním vyhlížím každého vyzyvatele, který se pokusí nesmrtelnou 4X tahovku sesadit z trůnu. Při hraní Ara: History Untold jsem se ale už poněkolikáté přesvědčil, že sice můžete být samozvaní následníci odkazu Sida Meiera, ale překonat roky podpory a tříbení mechanismů je zkrátka velmi obtížné. A Aře se to na rovinu nedaří.

Prestižní národy

Vtip je v tom, že během hry projdete postupně skrz tři akty – od neolitu skrz středověk až do moderní doby - a na začátku každého dalšího aktu vždy dva národy, které mají prestiže nejméně, vypadávají ze hry. To Aře propůjčuje skvělou dynamiku, kdy se hlavně v momentech, kdy dojde na lámání chleba, rozhodujete podle měřítek, která vám pomohou přežít, místo těch, která jsou třeba z dlouhodobého hlediska prospěšnější.

Úsvit nové říše

Pokud jste Civilizaci hráli, budete v Ara: History Untold jako doma. A to do té míry, že jsou některé prvky téměř totožné. Jste-li ovšem v civilizačních strategiích noví, hra neodvádí zrovna příkladnou práci v tom vás mechanismy a zákonitosti naučit.

Řetězy výroby

Nepřehledné tabulky a zmatené přehledy

Hlavně, a to je snad za mě největší přešlap, se mechanismy v průběhu hraní takřka nemění. Zkrátka to, co děláte v prvním tahu, budete dělat i o čtyři sta tahů později. Kde Civilizace, ale i Millennia představují nové mechanismy, požadavky, způsoby hraní, je Ara pořád o uspokojování poptávky. Jen ty výrobní řetězce bobtnají. Kde jsou lety do vesmíru, vrhání atomovek, stavba železnice? Je opravdu takový rozdíl, že v lékárně produkuji antibiotika, než když apatykář vyráběl bylinnou medicínu?