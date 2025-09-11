Chaos v Borderlands 4 se blíží. Je na něj váš počítač připravený?

Dnes je důležitý den pro všechny milovníky zbraní, neutuchající akce a otravných robotů. V 18:00 se počítačoví hráči vydají do nebezpečných končin planety Kairos, kde si užijí nekonečných chaos. Abyste ale byli na vydání Borderlands 4 připravení, možná byste se měli podívat do útrob vašeho stroje.
Gearbox těsně před vydáním konečně zveřejnil finální hardwarové požadavky, které nejsou vysloveně nejmenší. Pro „solidní výkon“ vám údajně postačí procesor i7-9700 či Ryzen 7 2700X, grafická karta o výkonu RTX 2070, RX 5700 XT či Intel Arcu A580 a 16 GB operační paměti. V jakém rozlišení a při jaké snímkovací frekvenci, to už studio bohužel neprozradilo.
zdroj: Gearbox
Jakmile se ale podíváte na doporučené sestavy, člověk zjistí, že mu jeho letitý počítač už možná stačit nebude. Pro dobrý balanc mezi vizuální kvalitou a plynulým hraním byste proto měli oplývat procesorem i7-12700 nebo Ryzenem 7 5800X, kartami RTX 3080, RX 6800 XT či Intel Arcem B580 a už docela hutnými 32 GB RAM. V obou případech se doporučuje 100 GB místa na SSD disku.
Znovu platí, že konkrétní statistiky tým nezveřejnil. Pokud by se vám ale snad Borderlands 4 zadýchávalo, můžete si nastavit jednotlivé detaily a technologie s bohatými možnostmi. K dispozici bude DLSS, FSR, TSR i XeSS, hromada posuvníků i možnost umlčení Claptrapa. S ohledem na obtížnost vaše zkušenosti prozkouší Easy, Normal a Hard režimy.
Jelikož se Gearbox rozhodl, že před vydáním bude jejich novinka doufaje všude, ještě se pochlubil videem o obsahu hry po dohrání příběhu. Kromě hraní si s dovednostmi vybraného svěřence a specializacemi se vrací Ultimate Vault Hunter mód, který značně navýší obtížnost a prozkouší vaše schopnosti. To samé udělají týdenní mise s unikátními legendárkami, raid bossové či kontrakty nabízející speciální měnu.
Hru si můžete zakoupit ve třech edicích, kde ta nejdražší za 129,99 eur nabízí i přístup k dodatečnému obsahu po vydání. Jeho součástí budou dva nové regiony, Vault Hunteři, příběhové balíčky, zbraně, kosmetické doplňky i vozidla. Zatím není jisté, jestli dodatky půjde zakoupit i samostatně, ale divili bychom se, kdyby tomu nebylo.
Borderlands 4 kromě PC vychází i na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S, kde bude dostupný o půlnoci z 11. na 12. září. Smutnit nemusí ani majitelé pořád docela čerstvého Nintenda Switch 4, kde se akce vyskytne 3. října. Jenom musí být připravení na to, že většinu času tam titul poběží ve 30 FPS.