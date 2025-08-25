Brutální cesta za záchranou milované. 1348 Ex Voto vás zavede do středověké Itálie plné šermu

Přestože řada hlavních gamescomových oznámení proběhla během Opening Night Live, několik zajímavých projektů přinesla i Future Games Show. Jedním z nich je středověká výprava do Itálie 14. století 1348 Ex Voto, kde se v depresivním celku snoubí ušlechtilost, mor a náboženství.
Novinka je společným projektem mladého italského studia Sedleo a francouzského vydavatelství Dear Villagers. Do hlavní role je usazena chrabrá potulná rytířka Aeta v podání Alby Baldwin, jejíž vesnici přepadli bandité a unesli její milovanou Biancu. Vydá se proto na krvavou cestu, aby splnila svůj slib a dívku zachránila.
zdroj: Dear Villagers
Po cestě navštíví venkov i města, kde se postaví žoldnéřům a fanatikům, s nimiž poměří síly v šermířských soubojích. Studio údajně dává velký důraz na jejich autenticitu inspirovanou evropskou historií a různými bojovými školami, kde si vyberete mezi dvěma postoji. Do hry je přenesl přesný motion capture a o postupné zlepšování se zaslouží knihy s dodatečnými komby.
Z popisu to trochu zní jako spojení A Plague Tale a Hellblade, v čemž utvrzuje i průzkum lokací kvůli pokladům a šperkům. Většinou je ale nedostanete zadarmo a v cestě kolikrát bude stát hádanka. Budete se taky moct kochat, především díky malebnému italskému venkovu a přírodě, jež stojí v drtivé opozici k zamořeným městům.
1348 Ex Voto je přislíbené na začátek příštího roku pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Další detaily prozradí nadcházející týdny. Zajímavé je, že na Steamu sice kompletní HW požadavky chybí, nicméně v kolonkách pro grafické karty svítí u minimálních grafických karet GeForce 1060 a v doporučených RTX 3060.