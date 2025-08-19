Jindra si vlastní kovárnu v Kingdom Come: Deliverance II pořídí v září
Jindra si vlastní kovárnu v Kingdom Come: Deliverance II pořídí v září

PC PlayStation 5 Xbox Series

19. 8. 2025 21:55 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už se nějakou dobu ví, že v druhém DLC pro Kingdom Come: Deliverance 2 si Jindra obuje tátovy boty a bude se zase jednou plně věnovat černému řemeslu. A jelikož Gamescom je rájem pro oznámení, už se dokonce ví, kdy k tomu dojde.

Odhalená ukázka byla sice střídmá, co se záběrů týče, nicméně prozradila, že rozšíření Legacy of the Forge vyjde 9. září. V tento památný den švarnému chlapci kutnohorská rada svěří svou kovárnu, kde se skalický synek pořádně zapotí. Odměnou mu ale bude vlastní zázemí, které si upraví podle svých představ, a to nejen kosmetickými doplňky, ale i prvky, které mu zase o trochu zlepší život.

Stejně jako základní hra, i nový kus obsahu bude dostupný na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Nejnovější články