Bloodlines 2 jsou komerční propadák. Paradox bere vinu na sebe

Zkoušená sága kolem Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se chýlí ke konci. Po letech ztrápeného vývoje nakonec před měsícem vyšla průměrná hra a za osudem upíří hry můžeme udělat tlustou čáru. Dělá ji i vydavatel Paradox Interactive, který potvrdil, že prodeje jsou mizerné. Na druhé straně vinu nehází na studio The Chinese Room a bere ji na sebe. Na druhé straně se nejspíš podobného RPG od Paradoxu už nedočkáme
Šéf vydavatelství Fredrik Wester v rozhovoru pro IGN uvedl, že firma měla od hry velká očekávání, která byla dána silnou značkou, která rezonuje mezi fanoušky. „Po měsíci v prodeji bohužel vidíme, že čísla nesplnila naše projekce,“ říká. Paradox zároveň oznámil odpis investic do vývoje ve výši zhruba 37 milionů dolarů. V praxi to znamená, že firma už nepočítá s tím, že by se náklady na hru kdy vrátily.
Wester k tomu dodal, že titul ležel mimo hlavní specializaci Paradoxu, což vydavateli ztížilo realistické odhadování prodejů. Do budoucna proto chce soustředit investice hlavně do tradičních segmentů – tedy strategií a simulačních her – a zároveň zvážit, jak dál využít potenciál světa World of Darkness. I když má Paradox silné portfolio strategií, mimo svůj obvyklý žánr grand strategií naráží opakovaně. Jde to vidět například na problémech her jako Empire of Sin, Lamplighters League, Star Trek: Infinite, Millennia nebo Cities: Skylines 2.
Je to shoda s tím, co už loni otevřeně říkal místopředseda firmy Mattias Lilja v rozhovoru pro PC Gamer –pokud by Bloodlines 2 nakonec uspělo, případný třetí díl by svěřili jinému studiu skrz pronajmutí licence, protože Paradox podle něj takové hry jednoduše neumí. Dobrou zprávou pro fanoušky Bloodlines 2 ale je, že slabé prodeje neohrozí plánovaný obsah. Paradox potvrdil, že aktualizace i slíbená DLC dorazí podle plánu v průběhu příštího roku.