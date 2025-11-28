Bestie znovu ožívá. Nové Dying Light dostává New Game+ i ray tracing
28. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Přestože jsem byl při recenzování Dying Light: The Beast poněkud příkřejší, fanoušci návrat ke kořenům přijali s nadšením. Na Steamu se hra aktuálně pyšní 88 % pozitivních recenzí, což je pro Techland jasný signál, že má smysl v podpoře pokračovat. Včera proto dorazila obsáhlá aktualizace 1.4, kde se animální řádění zase trochu rozrostlo.

Update je pořádný macek, přináší více než 400 oprav a úprav, které dále zlepšují už tak solidní technický stav. Přibyl ale i nový obsah, který osloví především ty z vás, kdo už mají kampaň alespoň jednou dohranou a hledají další důvody, proč se do Harranu vrátit.

Hlavní novinkou je režim New Game+, v němž Kyle Crane znovu projde příběhem, ale tentokrát se všemi dosud odemknutými schopnostmi a vybavením. Nebude to ale procházka krvavým sadem, protože nepřátelé budou tužší. Překážka, s níž si poradí zbraně vyšší úrovně.

Další motivací k opětovnému rozehrání jsou legendární úrovně. Jakmile dosáhnete 15. levelu, všechny získané zkušenosti se převedou do legendární větve, jejíž postup se odvíjí od zvolené obtížnosti. V každém případě se tak dostanete k různým pasivním bonusům a novým odměnám, jako je 22 zbraní, 2 outfity a legendární vzhledy pro vozidla.

Jestli jste si navíc dosud mysleli, že je Dying Light: The Beast skvěle optimalizovanou hrou, můžete svůj počítač podrobit další zkoušce v podobě ray tracingu. Potřebujete pro to schopnou kartu (řady RTX, AMD RX 6000/7000 či Intel Arc) a dostatek videopaměti, odměnou vám každopádně bude realističtější osvětlení, stíny i odrazy.

Většina změn podle studia vychází přímo z komunitní zpětné vazby. Týká se to i drobných úprav parkouru, lepší orientace v prostředí nebo nových zakončovacích chvatů. Ty jsou navíc provázané s další týdenní výzvou, kde můžete získat nový vzhled na vozidlo i sekeru.

Tagy:
zombie akční RPG kooperace zombíci akční RPG akční adventura
Zdroje:
Techland
Hry:
Dying Light: The Beast
